https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:04
2022-04-08T22:04
2022-04-08T22:04
россия
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой, соответствующее предложение прозвучало на заседании оперштаба по IT-отрасли, сообщает Минцифры РФ.В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного ПО."Чтобы IT-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно", - говорится в сообщении.В данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
Минцифры: процедура включения продуктов в реестр российского ПО может быть упрощена
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой, соответствующее предложение прозвучало на заседании оперштаба по IT-отрасли, сообщает Минцифры РФ.
В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного ПО.
"Чтобы IT-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно", - говорится в сообщении.
В данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России
.