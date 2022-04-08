https://ria.ru/20220408/mintsifry-1782619155.html

Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО

Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО - РИА Новости, 08.04.2022

Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО

Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:04

2022-04-08T22:04

2022-04-08T22:04

россия

технологии

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой, соответствующее предложение прозвучало на заседании оперштаба по IT-отрасли, сообщает Минцифры РФ.В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного ПО."Чтобы IT-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно", - говорится в сообщении.В данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782586187.html

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, технологии