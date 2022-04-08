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Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО - РИА Новости, 08.04.2022
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Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО - РИА Новости, 08.04.2022
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО
Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:04
2022-04-08T22:04
россия
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой, соответствующее предложение прозвучало на заседании оперштаба по IT-отрасли, сообщает Минцифры РФ.В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного ПО."Чтобы IT-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно", - говорится в сообщении.В данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.
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россия, технологии
22:04 08.04.2022
 
Минцифры может упростить включение продуктов в реестр российского ПО

Минцифры: процедура включения продуктов в реестр российского ПО может быть упрощена

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Процедуру включения продукта IT-компании в реестр российского программного обеспечения можно упростить до регистрации в заявительном порядке с последующей проверкой, соответствующее предложение прозвучало на заседании оперштаба по IT-отрасли, сообщает Минцифры РФ.
В пятницу состоялось заседание оперштаба по IT-отрасли, на котором обсуждался вопрос упрощения порядка включения российских продуктов в реестр отечественного ПО.
"Чтобы IT-компании смогли воспользоваться льготами намного раньше, на заседании было предложено регистрировать продукты в реестре в заявительном порядке с последующей проверкой. По результатам экспертизы продукт может быть исключен из реестра, если попал туда необоснованно", - говорится в сообщении.
В данный момент срок регистрации составляет не более 30 дней.
Реестр российского ПО - публичная электронная система учёта программного обеспечения, которое официально признано произведённым в России.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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