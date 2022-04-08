https://ria.ru/20220408/minsk-1782554943.html

Верховный суд Белоруссии признал Nexta террористической организацией

Верховный суд Белоруссии признал Nexta террористической организацией - РИА Новости, 08.04.2022

Верховный суд Белоруссии признал Nexta террористической организацией

Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов NEXTA террористической организацией, сообщила в пятницу пресс-служба генпрокуратуры республики. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:18

2022-04-08T16:18

2022-04-08T16:40

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МИНСК, 8 апр – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии признал группу Telegram-каналов NEXTA террористической организацией, сообщила в пятницу пресс-служба генпрокуратуры республики."По заявлению генерального прокурора Верховный суд признал экстремистское формирование NEXTA с входящими в него структурными подразделениями NEXTA Live и LUXTA террористической организацией", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале генпрокуратуры.В сообщении подчеркивается, что с середины 2020 года данная организация "проводила работу, связанную с пропагандой экстремистской, в том числе террористической деятельности, приисканием и объединением радикально настроенных граждан для совершения противоправных действий". Отмечается, что она также занималась "обучением технологиям изготовления взрывчатых веществ, самодельных взрывных зажигательных устройств, оружия, средств индивидуальной и групповой защиты, а также тактике оказания сопротивления правоохранителям"."В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки", - говорится в сообщении.Генпрокуратура подчеркивает, что с 8 апреля 2022 года деятельность организации на территории Белоруссии запрещена. В ведомстве обратили внимание на то, что любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности.В октябре 2021 года Telegram-каналы NEXTA, NEXTA Live и LUXTA были признаны в Белоруссии экстремистским формированием, а его деятельность в стране запрещена.Сторонники оппозиции Белоруссии в период массовых протестных акций после президентских выборов 2020 года координировала свои действия через Тelegram-каналы, одним из наиболее популярных стал канал NEXTA. Группа Telegram-каналов NEXTA в числе первых была признана судом в Белоруссии экстремистскими материалами.Основатели этих Telegram-каналов Степан Путило и Роман Протасевич, находившиеся за пределами Белоруссии, были внесены в республике в список причастных к терроризму. Они были признаны обвиняемыми по уголовным статьям "организация массовых беспорядков" и "организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок". Кроме того, в отношении них возбуждено уголовное дело в связи с совершением "умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности". Минск затребовал их экстрадиции.Протасевич был задержан в конце мая в минском аэропорту, когда там экстренно приземлился самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщения о минировании, оказавшегося ложным. В выдаче Путило Польша отказала.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля прошлого года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20220408/rt-1782527837.html

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Мадина Моргоева

в мире, белоруссия, александр лукашенко, кгб белоруссии, telegram (приложение)