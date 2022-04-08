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Киев вбросил фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022
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Киев вбросил фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску
Киев вбросил фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022
Киев вбросил фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску
В Минобороны России отметили, что в целях обвинения России в якобы ракетном ударе по ж/д вокзалу Краматорска "киевским режимом осуществлен вброс в соцсети... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:48
2022-04-08T14:51
в мире
киев
краматорск
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Минобороны России отметили, что в целях обвинения России в якобы ракетном ударе по ж/д вокзалу Краматорска "киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении "Союзная решимость-2022"."Обращаем внимание, на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений "Союзная решимость-2022" изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами", - подчеркнули в министерстве.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html
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краматорск
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в мире, киев, краматорск, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
14:48 08.04.2022 (обновлено: 14:51 08.04.2022)
 
Киев вбросил фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску

Минобороны: Украина вбросила фото с учений, чтобы обвинить Россию в ударе по Краматорску

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В Минобороны России отметили, что в целях обвинения России в якобы ракетном ударе по ж/д вокзалу Краматорска "киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок "Точка-У", принимавших в феврале 2022 года в российско-белорусском учении "Союзная решимость-2022".
"Обращаем внимание, на всех опубликованных Киевом фотографиях с учений "Союзная решимость-2022" изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами", - подчеркнули в министерстве.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
 
В миреКиевКраматорскРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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