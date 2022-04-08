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Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782471050.html
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:49
2022-04-08T12:24
происшествия
москва
сербия
шереметьево (аэропорт)
белград (город)
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" рейса JU650 Белград - "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, после прибытия воздушного судна в аэропорт его проверят специалисты оперативных служб.
https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html
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происшествия, москва, сербия, шереметьево (аэропорт), белград (город), новости - туризм
11:49 08.04.2022 (обновлено: 12:24 08.04.2022)
 
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва

Силовики проверят рейс Белград — Москва после сообщения об угрозе взрыва

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Air Serbia"
Самолет Airbus A319 авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A319 авиакомпании "Air Serbia"
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" рейса JU650 Белград - "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после прибытия воздушного судна в аэропорт его проверят специалисты оперативных служб.
Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетающий из аэропорта Никола Тесла в Белграде - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:45
Вучич запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград — Москва
 
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