https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782471050.html
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T11:49
2022-04-08T11:49
2022-04-08T12:24
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" рейса JU650 Белград - "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, после прибытия воздушного судна в аэропорт его проверят специалисты оперативных служб.
https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сербия, шереметьево (аэропорт), белград (город), новости - туризм
11:49 08.04.2022 (обновлено: 12:24 08.04.2022)
Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва
Силовики проверят рейс Белград — Москва после сообщения об угрозе взрыва