https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782471050.html

Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва

Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва - РИА Новости, 08.04.2022

Неизвестный сообщил об угрозе минирования рейса Белград — Москва

Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:49

2022-04-08T11:49

2022-04-08T12:24

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, летящего из Белграда в Москву, после посадки в аэропорту "Шереметьево" воздушное судно проверят специалисты, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Поступило анонимное сообщение о "минировании" рейса JU650 Белград - "Шереметьево", - сказал собеседник агентства.По его словам, после прибытия воздушного судна в аэропорт его проверят специалисты оперативных служб.

https://ria.ru/20220408/samolet-1782413710.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, москва, сербия, шереметьево (аэропорт), белград (город), новости - туризм