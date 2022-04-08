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В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования - РИА Новости, 08.04.2022
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В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования - РИА Новости, 08.04.2022
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
Учеников второй смены школ Магадана в пятницу перевели на дистанционное обучение из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:24
2022-04-08T09:24
происшествия
магаданская область
магадан
чукотка
хабаровск
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МАГАДАН, 8 апр - РИА Новости. Учеников второй смены школ Магадана в пятницу перевели на дистанционное обучение из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в мэрии города."В управлении образования издали распоряжение о переводе учеников второй смены на дистанционное обучение. Первую смену школ города эвакуировали. В ситуации разбираются правоохранительные органы", - сообщил собеседник агентства.В пятницу на Дальнем Востоке также сообщали об угрозах "минирования" школ Хабаровска и Чукотки.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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магаданская область
магадан
чукотка
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происшествия, магаданская область, магадан, чукотка, хабаровск, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
09:24 08.04.2022
 
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования

В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Константин Морозов / Перейти в фотобанкСапер
Сапер - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Константин Морозов
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МАГАДАН, 8 апр - РИА Новости. Учеников второй смены школ Магадана в пятницу перевели на дистанционное обучение из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в мэрии города.
"В управлении образования издали распоряжение о переводе учеников второй смены на дистанционное обучение. Первую смену школ города эвакуировали. В ситуации разбираются правоохранительные органы", - сообщил собеседник агентства.
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1 апреля, 14:43Культура
Посетителей Эрмитажа эвакуировали из-за сообщения о "минировании"
В пятницу на Дальнем Востоке также сообщали об угрозах "минирования" школ Хабаровска и Чукотки.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
 
ПроисшествияМагаданская областьМагаданЧукоткаХабаровскМассовые звонки о "минировании" зданий в России
 
 
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