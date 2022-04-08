https://ria.ru/20220408/minirovanie-1782440305.html
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования - РИА Новости, 08.04.2022
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
Учеников второй смены школ Магадана в пятницу перевели на дистанционное обучение из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T09:24
2022-04-08T09:24
2022-04-08T09:24
происшествия
магаданская область
магадан
чукотка
хабаровск
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МАГАДАН, 8 апр - РИА Новости. Учеников второй смены школ Магадана в пятницу перевели на дистанционное обучение из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили РИА Новости в мэрии города."В управлении образования издали распоряжение о переводе учеников второй смены на дистанционное обучение. Первую смену школ города эвакуировали. В ситуации разбираются правоохранительные органы", - сообщил собеседник агентства.В пятницу на Дальнем Востоке также сообщали об угрозах "минирования" школ Хабаровска и Чукотки.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20220401/ermitazh-1781299457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, магаданская область, магадан, чукотка, хабаровск, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за угроз минирования
В Магадане школы перевели на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании