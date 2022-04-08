https://ria.ru/20220408/minenergo-1782604796.html
Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго
Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго - РИА Новости, 08.04.2022
Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго
Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев покинул свою должность по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:57
2022-04-08T19:57
2022-04-08T20:43
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
политика
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев покинул свою должность по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Бобылев работал в Минэнерго с 2010 по 2020 год, в это время он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.В октябре 2020 года перешел в Минэкономразвития на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии. Но ровно через год, в октябре 2021 года, вернулся в Минэнерго, став заместителем министра. На своем посту Бобылев курировал деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений.Глава департамента Минэнерго Мочальников назначен новым замминистра энергетики РФ, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Мочальникова Сергея Викторовича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.Ранее Мочальников занимал должность директора департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика
19:57 08.04.2022 (обновлено: 20:43 08.04.2022)
Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго
Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго по собственной просьбе
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости.
Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев покинул свою должность по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации.
"Освободить Бобылева Петра Михайловича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации
по его просьбе", - говорится в документе.
Бобылев работал в Минэнерго
с 2010 по 2020 год, в это время он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.
В октябре 2020 года перешел в Минэкономразвития на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии. Но ровно через год, в октябре 2021 года, вернулся в Минэнерго, став заместителем министра. На своем посту Бобылев курировал деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений.
Глава департамента Минэнерго Мочальников назначен новым замминистра энергетики РФ, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Мочальникова Сергея Викторовича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.
Ранее Мочальников занимал должность директора департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ.