https://ria.ru/20220408/minenergo-1782604796.html

Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго

Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго - РИА Новости, 08.04.2022

Замминистра энергетики Бобылев покинул Минэнерго

Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев покинул свою должность по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:57

2022-04-08T19:57

2022-04-08T20:43

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

политика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замминистра энергетики РФ Петр Бобылев покинул свою должность по собственной просьбе, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Бобылев работал в Минэнерго с 2010 по 2020 год, в это время он занимал должности начальника отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.В октябре 2020 года перешел в Минэкономразвития на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии. Но ровно через год, в октябре 2021 года, вернулся в Минэнерго, став заместителем министра. На своем посту Бобылев курировал деятельность департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков, департамента финансовых и имущественных отношений.Глава департамента Минэнерго Мочальников назначен новым замминистра энергетики РФ, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Мочальникова Сергея Викторовича заместителем министра энергетики Российской Федерации", - говорится в документе.Ранее Мочальников занимал должность директора департамента внешнеэкономического сотрудничества и развития топливных рынков Минэнерго РФ.

https://ria.ru/20220407/chubays-1782234145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), политика