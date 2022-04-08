https://ria.ru/20220408/mid-1782525084.html
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 08.04.2022
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ
Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:44
2022-04-08T14:44
2022-04-08T15:06
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США – ред.), я не знаю, какова будет дальнейшая судьба", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.По его словам, "французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут (с РФ – ред.) общаться в этом формате"."Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор. Они в числе своих приоритетов не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики", - добавил министр.Лавров подчеркнул, что эти страны "заставляют всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю"."Я считаю такой подход абсолютно безответственным, нас он не выбьет из колеи… Выбор этот не наш. Если США и Франция решили поступить таким образом, то бог им судья, как говорится", - добавил министр.Лавров отметил, что такой подход не выбьет РФ из колеи - Москва привержена содействию урегулированию карабахской ситуации и выполнению тех договоренностей, которые были в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20220408/donbass-1782495954.html
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:44 08.04.2022 (обновлено: 15:06 08.04.2022)
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ
Лавров назвал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственными
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ
(РФ, Франция
, США
– ред.), я не знаю, какова будет дальнейшая судьба", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном
.
По его словам, "французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут (с РФ – ред.) общаться в этом формате".
"Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье
, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор. Они в числе своих приоритетов не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики", - добавил министр.
Лавров подчеркнул, что эти страны "заставляют всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю".
"Я считаю такой подход абсолютно безответственным, нас он не выбьет из колеи… Выбор этот не наш. Если США и Франция решили поступить таким образом, то бог им судья, как говорится", - добавил министр.
Лавров отметил, что такой подход не выбьет РФ из колеи - Москва
привержена содействию урегулированию карабахской ситуации и выполнению тех договоренностей, которые были в трехстороннем формате между лидерами России
, Армении
и Азербайджана
.