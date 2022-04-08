Рейтинг@Mail.ru
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/mid-1782525084.html
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ - РИА Новости, 08.04.2022
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ
Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:44
2022-04-08T15:06
в мире
признание днр и лнр в россии
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_0:55:3129:1815_1920x0_80_0_0_6a548a5b8d7e14485dc421a30049d7e8.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США – ред.), я не знаю, какова будет дальнейшая судьба", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.По его словам, "французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут (с РФ – ред.) общаться в этом формате"."Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор. Они в числе своих приоритетов не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики", - добавил министр.Лавров подчеркнул, что эти страны "заставляют всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю"."Я считаю такой подход абсолютно безответственным, нас он не выбьет из колеи… Выбор этот не наш. Если США и Франция решили поступить таким образом, то бог им судья, как говорится", - добавил министр.Лавров отметил, что такой подход не выбьет РФ из колеи - Москва привержена содействию урегулированию карабахской ситуации и выполнению тех договоренностей, которые были в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана.
https://ria.ru/20220408/donbass-1782495954.html
https://ria.ru/20220408/serbiya-1782413495.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777487791_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a19106c3583cf5a297b6d5ec0645f3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии
14:44 08.04.2022 (обновлено: 15:06 08.04.2022)
 
Лавров раскритиковал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ

Лавров назвал попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Попытки Запада исключить Россию из Минской группы ОБСЕ безответственны, США и Франция готовы жертвовать интересами урегулирования в регионе, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается деятельности или будущего, я бы даже сказал, тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ (РФ, Франция, США – ред.), я не знаю, какова будет дальнейшая судьба", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
По его словам, "французские и американские партнеры по этой группе в русофобском угаре, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и тройку сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что не будут (с РФ – ред.) общаться в этом формате".
"Это их право, если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и в целом в Закавказье, если они готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны – это их выбор. Они в числе своих приоритетов не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики", - добавил министр.
Лавров подчеркнул, что эти страны "заставляют всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать всем и вся свою одностороннюю волю".
Автомобиль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидает территорию Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
13:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР подготовили проект о прекращении деятельности СММ ОБСЕ в республике
"Я считаю такой подход абсолютно безответственным, нас он не выбьет из колеи… Выбор этот не наш. Если США и Франция решили поступить таким образом, то бог им судья, как говорится", - добавил министр.
Лавров отметил, что такой подход не выбьет РФ из колеи - Москва привержена содействию урегулированию карабахской ситуации и выполнению тех договоренностей, которые были в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
00:38
Вучич объяснил, почему Сербия поддержала заморозку участия России в СПЧ ООН
 
В миреПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала