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В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова - РИА Новости, 08.04.2022
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В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова
В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова - РИА Новости, 08.04.2022
В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова
Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T21:48
2022-04-08T21:48
общество
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета психологии, где обучается Теплякова."У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком", - говорится в сообщении.Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что случай обучения девятилетней студентки уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении. Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html
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общество, мгу имени м. в. ломоносова
21:48 08.04.2022
 
В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова

Девятилетняя студентка МГУ Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета психологии, где обучается Теплякова.
"У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком", - говорится в сообщении.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что случай обучения девятилетней студентки уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении. Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.
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ОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
 
 
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