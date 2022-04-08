В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова
Девятилетняя студентка МГУ Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
Вид на здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ)
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета психологии, где обучается Теплякова.
"У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком", - говорится в сообщении.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что случай обучения девятилетней студентки уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении. Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.