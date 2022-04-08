https://ria.ru/20220408/mgu-1782618240.html

В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова

В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова - РИА Новости, 08.04.2022

В МГУ рассказали, как будет сдавать задолженности Теплякова

Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T21:48

2022-04-08T21:48

2022-04-08T21:48

общество

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Девятилетняя студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Алиса Теплякова должна сдать задолженности по индивидуальному графику, сообщила РИА Новости пресс-служба факультета психологии, где обучается Теплякова."У нее сейчас идет период ликвидации академических задолженностей в соответствии с индивидуальным графиком", - говорится в сообщении.Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что случай обучения девятилетней студентки уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении. Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. Девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года.

https://ria.ru/20220212/teplyakovy-1772517845.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

общество, мгу имени м. в. ломоносова