https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html
Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя
Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя - РИА Новости, 08.04.2022
Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя
Украинские ветераны АТО ("антитеррористической операции" - как называют в Киеве войну с ДНР и ЛНР) за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:07
2022-04-08T06:07
2022-04-08T07:27
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мелитополь
украина
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские ветераны АТО ("антитеррористической операции" - как называют в Киеве войну с ДНР и ЛНР) за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, включая их убийства. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости переписка из мобильного телефона, который российские военные нашли в помещении "Союза участников АТО Мелитополя".Как рассказали РИА Новости российские военные, телефон принадлежал одному из бывших участников боевых действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из пользователей чата, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме — "цифре" и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.Как следует из переписки, 18 февраля 2022 года между 20.57 и 21.23 участники рассуждали о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывали убивать таких людей.Пользователь под именем Дмитрий Бондарь выражает мнение, что "Мелитополь очень сепарский город.". Участник чата Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% из них, "готовых к бою", уже покинули город, но "в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь".Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось "как в Крыму". С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, "если начнется полномасштабное наступление", – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения. Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: "Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет", - продолжает он. На что Бондарь отвечает: "Если надо я исполнителем буду" (оригинальная пунктуация сохранена – ред.).Это не единственное указание на то, что на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление на Донбасс.В марте Минобороны обнародовало попавший в распоряжение российских военных документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, в частности, секретный приказ командующего нацгвардией генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, этот документ был адресован начальникам северного — киевского, южного — одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Таким образом, по словам Конашенкова, проводимая с 24 февраля российская спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ДНР и ЛНР, запланированная на март этого года.
https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, мелитополь, украина, в мире
06:07 08.04.2022 (обновлено: 07:27 08.04.2022)
Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя
Украинские "ветераны АТО" готовили в Мелитополе убийства пророссийски настроенных жителей
МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские ветераны АТО ("антитеррористической операции" - как называют в Киеве войну с ДНР и ЛНР) за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, включая их убийства. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости переписка из мобильного телефона, который российские военные нашли в помещении "Союза участников АТО Мелитополя".
Как рассказали РИА Новости российские военные, телефон принадлежал одному из бывших участников боевых действий в Донбассе
. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из пользователей чата, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме — "цифре" и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.
Как следует из переписки, 18 февраля 2022 года между 20.57 и 21.23 участники рассуждали о том, что в Мелитополе
много тех, кто симпатизирует России
и жителям Донбасса, и призывали убивать таких людей.
Пользователь под именем Дмитрий Бондарь выражает мнение, что "Мелитополь очень сепарский город.". Участник чата Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% из них, "готовых к бою", уже покинули город, но "в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь".
Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось "как в Крыму". С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, "если начнется полномасштабное наступление", – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения. Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: "Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет", - продолжает он. На что Бондарь отвечает: "Если надо я исполнителем буду" (оригинальная пунктуация сохранена – ред.).
Это не единственное указание на то, что на Украине
еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление на Донбасс.
В марте Минобороны обнародовало попавший в распоряжение российских военных документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом
наступательной операции в Донбассе в марте, в частности, секретный приказ командующего нацгвардией генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года.
Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, этот документ был адресован начальникам северного — киевского, южного — одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Таким образом, по словам Конашенкова, проводимая с 24 февраля российская спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ДНР
и ЛНР
, запланированная на март этого года.