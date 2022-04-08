https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html

Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя

Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя - РИА Новости, 08.04.2022

Экс-бойцы ВСУ обсуждали убийства симпатизирующих России жителей Мелитополя

Украинские ветераны АТО ("антитеррористической операции" - как называют в Киеве войну с ДНР и ЛНР) за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:07

2022-04-08T06:07

2022-04-08T07:27

россия

мелитополь

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782217490_664:105:2820:1318_1920x0_80_0_0_a3687e0b768cf562c57a7a63407db94b.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Украинские ветераны АТО ("антитеррористической операции" - как называют в Киеве войну с ДНР и ЛНР) за шесть дней до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, включая их убийства. Об этом свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости переписка из мобильного телефона, который российские военные нашли в помещении "Союза участников АТО Мелитополя".Как рассказали РИА Новости российские военные, телефон принадлежал одному из бывших участников боевых действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из пользователей чата, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме — "цифре" и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.Как следует из переписки, 18 февраля 2022 года между 20.57 и 21.23 участники рассуждали о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывали убивать таких людей.Пользователь под именем Дмитрий Бондарь выражает мнение, что "Мелитополь очень сепарский город.". Участник чата Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% из них, "готовых к бою", уже покинули город, но "в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь".Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось "как в Крыму". С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, "если начнется полномасштабное наступление", – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения. Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: "Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет", - продолжает он. На что Бондарь отвечает: "Если надо я исполнителем буду" (оригинальная пунктуация сохранена – ред.).Это не единственное указание на то, что на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление на Донбасс.В марте Минобороны обнародовало попавший в распоряжение российских военных документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступательной операции в Донбассе в марте, в частности, секретный приказ командующего нацгвардией генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Как заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков, этот документ был адресован начальникам северного — киевского, южного — одесского и западного территориальных управлений нацгвардии Украины. В приказе подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок для наступательных действий в зоне так называемой "операции объединенных сил" на Донбассе. Таким образом, по словам Конашенкова, проводимая с 24 февраля российская спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на ДНР и ЛНР, запланированная на март этого года.

https://ria.ru/20220407/bucha-1782205243.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782384242.html

россия

мелитополь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, мелитополь, украина, в мире