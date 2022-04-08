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СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров - РИА Новости, 08.04.2022
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СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров
СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров - РИА Новости, 08.04.2022
СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров
В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, пишет газета The Mirror со ссылкой на официальное... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:08
2022-04-08T18:22
в мире
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mcdonald's corporation
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украина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, пишет газета The Mirror со ссылкой на официальное заявление компании.Как отмечает издание, McDonald's не в первый раз сталкивается с подобными трудностями. Ранее британские потребители столкнулись с недостатком молочных коктейлей и напитков в бутылках из-за проблем с цепочками поставок.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании с 1 апреля стоимость энергии подскочила на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Согласно данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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в мире, великобритания, mcdonald's corporation, россия, украина
17:08 08.04.2022 (обновлено: 18:22 08.04.2022)
 
СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров

Mirror: в Британии McDonald's изменил состав бургеров Big Tasty из-за нехватки помидоров

© Pixabay / Pixabay/ Free-PhotosБургеры
Бургеры - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Pixabay / Pixabay/ Free-Photos
Бургеры
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, пишет газета The Mirror со ссылкой на официальное заявление компании.
"Сейчас мы испытываем сложности с поставками продуктов, поэтому в бургеры Big Tasty и Big Tasty с беконом добавляется только один ломтик помидора, а не два. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание, McDonald's не в первый раз сталкивается с подобными трудностями. Ранее британские потребители столкнулись с недостатком молочных коктейлей и напитков в бутылках из-за проблем с цепочками поставок.
Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.
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В Великобритании с 1 апреля стоимость энергии подскочила на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.
Согласно данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.
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