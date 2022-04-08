https://ria.ru/20220408/mcdonalds-1782569556.html

СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров

СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров - РИА Новости, 08.04.2022

СМИ: в Британии McDonald's изменил состав бургеров из-за дефицита помидоров

В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, пишет газета The Mirror со ссылкой на официальное... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:08

2022-04-08T17:08

2022-04-08T18:22

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великобритания

mcdonald's corporation

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Великобритании сети ресторанов McDonald's пришлось сократить количество ингредиентов в популярных бургерах, пишет газета The Mirror со ссылкой на официальное заявление компании.Как отмечает издание, McDonald's не в первый раз сталкивается с подобными трудностями. Ранее британские потребители столкнулись с недостатком молочных коктейлей и напитков в бутылках из-за проблем с цепочками поставок.Западные страны ввели санкции против России из-за специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Новые ограничения коснулись в основном банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего, к повышению цен на продукты и топливо.В Великобритании с 1 апреля стоимость энергии подскочила на 54% из-за сильного подорожания оптовых цен на газ. Повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств по всему королевству: теперь расходы жителей страны на энергию в среднем вырастут на 700 фунтов в год. Все это привело к рекордному за 30 лет уровню инфляции: в феврале она достигла 6,2 процента.Согласно данным опроса, проведенного Национальной статистической службой, жителям Соединенного Королевства приходится серьезно сокращать траты. Более половины респондентов заявили, что экономят на товарах, не входящих в список первой необходимости, 34 процента — на газе или электроэнергии, 31 процент — на еде и товарах первой необходимости.

https://ria.ru/20220403/britaniya-1781569675.html

https://ria.ru/20220408/sanktsii-1782449516.html

великобритания

россия

украина

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, великобритания, mcdonald's corporation, россия, украина