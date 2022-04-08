https://ria.ru/20220408/mariupol-1782595947.html

Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков

Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков - РИА Новости, 08.04.2022

Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков

Сотни новых могил жителей Мариуполя, погибших от действий украинских боевиков, появились в пригородном населенном пункте Мангуш, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:02

2022-04-08T19:02

2022-04-08T20:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

мариуполь

украина

вооруженные силы украины

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782226557_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f38eed2482e3a118f83b242a872d9df.jpg

МАНГУШ (ДНР), 8 апр - РИА Новости. Сотни новых могил жителей Мариуполя, погибших от действий украинских боевиков, появились в пригородном населенном пункте Мангуш, передает корреспондент РИА Новости.По словам представителя власти Донецкой народной республики, сейчас на кладбище Мангуша происходит захоронение тел жителей города, которые смогли вывезти. На захоронениях неопознанных граждан поместили таблички с номерами, на остальных - имя, фамилия и дата рождения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время идут бои за освобождение города. Украинские боевики используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают военную технику в жилых кварталах. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, днр