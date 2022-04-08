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Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782595947.html
Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков
Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков - РИА Новости, 08.04.2022
Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков
Сотни новых могил жителей Мариуполя, погибших от действий украинских боевиков, появились в пригородном населенном пункте Мангуш, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:02
2022-04-08T20:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
мариуполь
украина
вооруженные силы украины
днр
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МАНГУШ (ДНР), 8 апр - РИА Новости. Сотни новых могил жителей Мариуполя, погибших от действий украинских боевиков, появились в пригородном населенном пункте Мангуш, передает корреспондент РИА Новости.По словам представителя власти Донецкой народной республики, сейчас на кладбище Мангуша происходит захоронение тел жителей города, которые смогли вывезти. На захоронениях неопознанных граждан поместили таблички с номерами, на остальных - имя, фамилия и дата рождения.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время идут бои за освобождение города. Украинские боевики используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают военную технику в жилых кварталах. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, мариуполь, украина, вооруженные силы украины, днр
19:02 08.04.2022 (обновлено: 20:32 08.04.2022)
 
Власти ДНР похоронили сотни мариупольцев, погибших из-за действий боевиков

Власти ДНР похоронили сотни жителей Мариуполя, погибших из-за действий украинских боевиков

© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди везут на велосипедах бревна в Левобережном районе Мариуполя
Читать ria.ru в
МАНГУШ (ДНР), 8 апр - РИА Новости. Сотни новых могил жителей Мариуполя, погибших от действий украинских боевиков, появились в пригородном населенном пункте Мангуш, передает корреспондент РИА Новости.
По словам представителя власти Донецкой народной республики, сейчас на кладбище Мангуша происходит захоронение тел жителей города, которые смогли вывезти. На захоронениях неопознанных граждан поместили таблички с номерами, на остальных - имя, фамилия и дата рождения.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время идут бои за освобождение города. Украинские боевики используют мирных жителей в качестве живого щита, размещают военную технику в жилых кварталах. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается националистический полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНРМариупольУкраинаВооруженные силы УкраиныДНР
 
 
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