https://ria.ru/20220408/mariupol-1782515447.html

Пушилин затруднился назвать точную дату освобождения Мариуполя

Пушилин затруднился назвать точную дату освобождения Мариуполя - РИА Новости, 08.04.2022

Пушилин затруднился назвать точную дату освобождения Мариуполя

Операция по освобождению Мариуполя от украинских радикалов идет в активной фазе, армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы боевиков... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:14

2022-04-08T14:14

2022-04-08T14:14

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

россия

мариуполь

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Операция по освобождению Мариуполя от украинских радикалов идет в активной фазе, армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы боевиков нацбатальонов, однако о конкретной дате завершения операции говорить пока рано, заявил глава ДНР Денис Пушилин."То есть те разрозненные группы, которые пока еще имеют возможность проникать в отдельные районы города Мариуполя, они тоже вычисляются и уничтожаются. Но большое количество еще остается на данных предприятиях боевиков "Азова", поэтому зачистка продолжается. Точная дата, я вам даже не хочу называть, есть определенные наши ориентиры. Но здесь важно не ошибиться и не назвать тех дат, которые потом по каким-либо причинам не будут воплощены", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, зачистка от неонацистов в Мариуполе продолжается, основные точки напряжения остаются "Азовсталь" и "Ильича". Частично подразделения ДНР уже имеют возможность попадать на данные предприятия и уничтожать военных преступников.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, россия, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр