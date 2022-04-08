13:30 08.04.2022 (обновлено: 17:36 20.04.2022)
Департамент ЖКХ Москвы провел донорский марафон в помощь детям
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Сотрудники предприятий, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы, сдали порядка 30 литров крови в рамках донорского марафона в Российской детской клинической больнице им. Н.И. Пирогова, сообщили в пресс-службе департамента.
"Участие в донорских марафонах – добрая традиция, которую уже несколько лет поддерживают молодые и инициативные специалисты наших предприятий. С каждым разом такие акции объединяют все больше добровольцев. Неравнодушные активисты сдают кровь, чтобы помочь детям. На этот раз в донации приняли участие почти сто человек", - приводятся слова руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова.
Отмечается, что пациентов, нуждающихся в донорской крови, поддержали сотрудники предприятий: АО "МОСГАЗ", АО "Объединенная энергетическая компания", ГБУ "Доринвест", ГУП "Экотехпром", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосводоканал", ГКУ "Энергетика", АО "Мосэнергосбыт", ГКУ "Центр координации ГУ ИС", АО "Мослифт". В рамках марафона удалось собрать порядка 30 литров крови.
Двухнедельная акция была организована совместно с молодежным советом департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы – добровольческой организации, состоящей из активистов подведомственных компаний.