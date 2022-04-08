Департамент ЖКХ Москвы провел донорский марафон в помощь детям

"Участие в донорских марафонах – добрая традиция, которую уже несколько лет поддерживают молодые и инициативные специалисты наших предприятий. С каждым разом такие акции объединяют все больше добровольцев. Неравнодушные активисты сдают кровь, чтобы помочь детям. На этот раз в донации приняли участие почти сто человек", - приводятся слова руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы Вячеслава Торсунова.