В "Роскосмосе" назвали лунную программу США пропагандистской
Глава НТС "Роскосмоса" Коптев назвал лунную программу США пропагандистской
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Председатель Научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев в интервью РИА Новости назвал пропагандистским мероприятием полет американской ракеты SLS и корабля Orion к Луне, в ходе которого планируется высадка первой женщины и первого цветного человека на естественный спутник Земли.
"Что там будет дальше, какое законченное видение, программа? Ну, слетали и отрапортовали, что первый раз женщина и "цветной" пилот прилетели туда. Но это чисто пропагандистские мероприятия, с точки зрения познания мы ничего нового не приобретаем", - сказал Коптев. По его мнению, чрезмерное внимание общественности, особенно в России, к пилотируемым полетам на Луну, необоснованно.
Согласно Основам госполитики в области комической деятельности, приоритетным для РФ является развитие орбитальных группировок в интересах решения задач обороны, науки и народного хозяйства. На втором месте фундаментальная наука и только на третьем – пилотируемая программа.
Программа "Артемис", начатая при администрации Дональда Трампа, заявлена в НАСА как "возвращение" человека на Луну и является подготовкой к полетам в более далекий в космос, в частности на Марс.
НАСА ставит своей целью посадку человека на поверхность Луны в рамках миссии "Артемис-4" в 2025 году, однако эксперты предупреждают о вероятных задержках и переносе сроков. Сообщалось, что посадка на Луну будет возможна не ранее 2026 года. Одной из целей миссии является высадка на естественный спутник Земли первой женщины и первого человека неевропеоидной расы.