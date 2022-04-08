https://ria.ru/20220408/lukashenko-1782498695.html

В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко

В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:16

2022-04-08T13:16

2022-04-08T13:23

владимир путин

александр лукашенко

политика

дмитрий песков

белоруссия

россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным."Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, планируется ли такая встреча.

https://ria.ru/20220408/belorussiya-1782462582.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, александр лукашенко, политика, дмитрий песков, белоруссия, россия