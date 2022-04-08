https://ria.ru/20220408/lukashenko-1782498695.html
В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко
В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:16
2022-04-08T13:16
2022-04-08T13:23
владимир путин
александр лукашенко
политика
дмитрий песков
белоруссия
россия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Накануне Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным."Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, планируется ли такая встреча.
https://ria.ru/20220408/belorussiya-1782462582.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, александр лукашенко, политика, дмитрий песков, белоруссия, россия
13:16 08.04.2022 (обновлено: 13:23 08.04.2022)
В Кремле подтвердили скорую встречу Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что встреча с Лукашенко скоро состоится
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в скором времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным.
"Действительно, такая встреча планируется, она будет скоро. Мы своевременно сообщим, где и как она состоится", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, планируется ли такая встреча.