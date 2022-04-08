https://ria.ru/20220408/led-1782576938.html

Две девочки провалились под лед в Новой Москве

Две девочки провалились под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022

Две девочки провалились под лед в Новой Москве

Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:36

2022-04-08T17:36

2022-04-08T17:56

происшествия

москва

новая москва

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В поселке Первомайское в Новой Москве двое подростков 2010 года рождения провалились под лед", — отметили в ведомстве.О состоянии второй пострадавшей не сообщается.Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль.

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва, новая москва