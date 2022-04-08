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Две девочки провалились под лед в Новой Москве
Две девочки провалились под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022
Две девочки провалились под лед в Новой Москве
Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:36
2022-04-08T17:36
2022-04-08T17:56
происшествия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В поселке Первомайское в Новой Москве двое подростков 2010 года рождения провалились под лед", — отметили в ведомстве.О состоянии второй пострадавшей не сообщается.Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, новая москва
17:36 08.04.2022 (обновлено: 17:56 08.04.2022)
Две девочки провалились под лед в Новой Москве
Две девочки провалились под лед в поселке Первомайское в Новой Москве