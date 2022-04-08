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Две девочки провалились под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022
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Две девочки провалились под лед в Новой Москве
Две девочки провалились под лед в Новой Москве - РИА Новости, 08.04.2022
Две девочки провалились под лед в Новой Москве
Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T17:36
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происшествия
москва
новая москва
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."В поселке Первомайское в Новой Москве двое подростков 2010 года рождения провалились под лед", — отметили в ведомстве.О состоянии второй пострадавшей не сообщается.Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль.
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происшествия, москва, новая москва
17:36 08.04.2022 (обновлено: 17:56 08.04.2022)
 
Две девочки провалились под лед в Новой Москве

Две девочки провалились под лед в поселке Первомайское в Новой Москве

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Две девочки провалились под лед в Новой Москве, одна из них погибла, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"В поселке Первомайское в Новой Москве двое подростков 2010 года рождения провалились под лед", — отметили в ведомстве.
О состоянии второй пострадавшей не сообщается.
Прокуратура Москвы взяла ситуацию на контроль.
 
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