https://ria.ru/20220408/latviya-1782604665.html

МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"

МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии" - РИА Новости, 08.04.2022

МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"

Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:54

2022-04-08T19:54

2022-04-08T20:02

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о подвигах героев-антифашистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Кощунственное решение латвийских парламентариев подлежит решительному осуждению со стороны всех здравомыслящих сил не только в России, но и во всем мире. Его можно также охарактеризовать как попытку унизить проживающую в Латвии русскоязычную общину, бережно хранящую память о подвигах героев-антифашистов", - говорится в комментарии на сайте ведомства."В то же время данный законодательный акт не вызывает удивления, поскольку правящий в Латвии режим давно хорошо известен своими неонацистскими предпочтениями и попытками обелить зверства подручных гитлеровской Германии. Так же, как Рига всячески покрывает преступления киевского режима против мирных жителей Украины и Донбасса. Убеждены, что история все расставит на свои места", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, латвия, россия, украина