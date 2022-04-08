Рейтинг@Mail.ru
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии" - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/latviya-1782604665.html
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии" - РИА Новости, 08.04.2022
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"
Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:54
2022-04-08T20:02
в мире
латвия
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_af6582be90c6181d539ff7a535215481.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о подвигах героев-антифашистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Кощунственное решение латвийских парламентариев подлежит решительному осуждению со стороны всех здравомыслящих сил не только в России, но и во всем мире. Его можно также охарактеризовать как попытку унизить проживающую в Латвии русскоязычную общину, бережно хранящую память о подвигах героев-антифашистов", - говорится в комментарии на сайте ведомства."В то же время данный законодательный акт не вызывает удивления, поскольку правящий в Латвии режим давно хорошо известен своими неонацистскими предпочтениями и попытками обелить зверства подручных гитлеровской Германии. Так же, как Рига всячески покрывает преступления киевского режима против мирных жителей Украины и Донбасса. Убеждены, что история все расставит на свои места", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html
латвия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776096658_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b2f0eaad3aaa0d3d72ff10f60ee3bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, россия, украина
19:54 08.04.2022 (обновлено: 20:02 08.04.2022)
 
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"

МИД назвал решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии" кощунственным

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о подвигах героев-антифашистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кощунственное решение латвийских парламентариев подлежит решительному осуждению со стороны всех здравомыслящих сил не только в России, но и во всем мире. Его можно также охарактеризовать как попытку унизить проживающую в Латвии русскоязычную общину, бережно хранящую память о подвигах героев-антифашистов", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"В то же время данный законодательный акт не вызывает удивления, поскольку правящий в Латвии режим давно хорошо известен своими неонацистскими предпочтениями и попытками обелить зверства подручных гитлеровской Германии. Так же, как Рига всячески покрывает преступления киевского режима против мирных жителей Украины и Донбасса. Убеждены, что история все расставит на свои места", - подчеркнула она.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
В миреЛатвияРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала