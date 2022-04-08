19:54 08.04.2022 (обновлено: 20:02 08.04.2022)
МИД осудил решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии"
МИД назвал решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв "российской агрессии" кощунственным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Решение латвийского сейма объявить 9 мая днем жертв "российской агрессии" кощунственно, это попытка унизить русскоязычную общину в Латвии, хранящую память о подвигах героев-антифашистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кощунственное решение латвийских парламентариев подлежит решительному осуждению со стороны всех здравомыслящих сил не только в России, но и во всем мире. Его можно также охарактеризовать как попытку унизить проживающую в Латвии русскоязычную общину, бережно хранящую память о подвигах героев-антифашистов", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
"В то же время данный законодательный акт не вызывает удивления, поскольку правящий в Латвии режим давно хорошо известен своими неонацистскими предпочтениями и попытками обелить зверства подручных гитлеровской Германии. Так же, как Рига всячески покрывает преступления киевского режима против мирных жителей Украины и Донбасса. Убеждены, что история все расставит на свои места", - подчеркнула она.
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