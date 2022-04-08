Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/latviya-1782502593.html
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби - РИА Новости, 08.04.2022
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:34
2022-04-08T14:34
в мире
россия
латвия
дмитрий песков
украина
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571150959_0:26:3070:1753_1920x0_80_0_0_95c558b2ec3bd8d5ce72064dd6b6b55d.jpg
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая.Это уже не первая антироссийская акция со стороны Риги. Так, латвийский парламент 31 марта запретил публичную демонстрацию символов Z и V и проведение мероприятий ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html
россия
латвия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571150959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5eb4c5c9dc910581ee60c8f51bc418b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, латвия, дмитрий песков, украина, день победы
13:34 08.04.2022 (обновлено: 14:34 08.04.2022)
 
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби

Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв российской агрессии

© Sputnik / Перейти в фотобанкМарш ветеранов СС в Риге
Марш ветеранов СС в Риге
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Марш ветеранов СС в Риге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая.

"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой истории, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", — сказал он.

Это уже не первая антироссийская акция со стороны Риги. Так, латвийский парламент 31 марта запретил публичную демонстрацию символов Z и V и проведение мероприятий ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Боевые машины пехоты БМП-3 на военном параде в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 13:20
В Кремле не слышали доводов о неуместности парада на 9 Мая
 
В миреРоссияЛатвияДмитрий ПесковУкраинаДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала