https://ria.ru/20220408/latviya-1782502593.html

В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби

В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби - РИА Новости, 08.04.2022

В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:34

2022-04-08T13:34

2022-04-08T14:34

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая.Это уже не первая антироссийская акция со стороны Риги. Так, латвийский парламент 31 марта запретил публичную демонстрацию символов Z и V и проведение мероприятий ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/parad-1782064749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, латвия, дмитрий песков, украина, день победы