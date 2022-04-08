13:34 08.04.2022 (обновлено: 14:34 08.04.2022)
В Кремле назвали постыдным решение Латвии объявить 9 мая днем скорби
Песков назвал постыдным решение Латвии объявить 9 мая Днем жертв российской агрессии
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Марш ветеранов СС в Риге
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постыдным решение латвийских властей посвятить событиям на Украине 9 мая.
"Хочется верить, что те латвийцы, которые помнят историю, дорожат ей, хранят гордость этой истории, будут хранить это в своем сердце, несмотря на абсолютно постыдные решения своих властей", — сказал он.
Это уже не первая антироссийская акция со стороны Риги. Так, латвийский парламент 31 марта запретил публичную демонстрацию символов Z и V и проведение мероприятий ближе 200 метров к памятникам советским солдатам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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