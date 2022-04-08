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Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам - РИА Новости, 08.04.2022
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Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам
Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам - РИА Новости, 08.04.2022
Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам
Латвия с момента начала российской спецоперации по демилитаризации Украины внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Белоруссии по... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:11
2022-04-08T12:11
в мире
владимир путин
россия
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донбасс
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Латвия с момента начала российской спецоперации по демилитаризации Украины внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Белоруссии по подозрению в получении разведывательной информации, сообщает служба госбезопасности Латвии.По сообщениям службы госбезопасности, с момента начала российской спецоперации, "министр внутренних дел Латвии Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности внесла в так называемый "черный список" 15 граждан России и Беларуси, чья деятельность может угрожать безопасности Латвии".Отмечается, что девяти гражданам России и шести гражданам Белоруссии запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. "Информация, имеющаяся в распоряжении Службы госбезопасности, свидетельствует о возможной причастности этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию поддержки достижению внешнеполитических интересов России", - сообщает ведомство."У большинства занесенных в "черный список" лиц Служба госбезопасности выявила связи с российскими или белорусскими силовыми структурами, то есть они поддерживали связь с представителями спецслужб недружественных Латвии стран, лицами, проходящими службу в вооруженных силах или в структурах внутренних дел этих стран, историческое сотрудничество со службами безопасности СССР и т.д. Среди этих иностранцев оказались также лица, приближенные к Кремлю, в том числе бизнесмены", - говорится в сообщении.Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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в мире, владимир путин, россия, белоруссия, донбасс, мид латвии, латвия
12:11 08.04.2022
 
Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам

Латвия запретила въезд девяти россиянам и шести белорусам из-за подозрения в шпионаже

© Depositphotos / Vitalez1988Рига
Рига - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Depositphotos / Vitalez1988
Рига
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Латвия с момента начала российской спецоперации по демилитаризации Украины внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Белоруссии по подозрению в получении разведывательной информации, сообщает служба госбезопасности Латвии.
По сообщениям службы госбезопасности, с момента начала российской спецоперации, "министр внутренних дел Латвии Мария Голубева по предложению Службы госбезопасности внесла в так называемый "черный список" 15 граждан России и Беларуси, чья деятельность может угрожать безопасности Латвии".
Рига - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Отмечается, что девяти гражданам России и шести гражданам Белоруссии запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. "Информация, имеющаяся в распоряжении Службы госбезопасности, свидетельствует о возможной причастности этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию поддержки достижению внешнеполитических интересов России", - сообщает ведомство.
"У большинства занесенных в "черный список" лиц Служба госбезопасности выявила связи с российскими или белорусскими силовыми структурами, то есть они поддерживали связь с представителями спецслужб недружественных Латвии стран, лицами, проходящими службу в вооруженных силах или в структурах внутренних дел этих стран, историческое сотрудничество со службами безопасности СССР и т.д. Среди этих иностранцев оказались также лица, приближенные к Кремлю, в том числе бизнесмены", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.
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