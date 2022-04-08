Латвия запретила въезд 15 россиянам и белорусам
Латвия запретила въезд девяти россиянам и шести белорусам из-за подозрения в шпионаже
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Латвия с момента начала российской спецоперации по демилитаризации Украины внесла в "черный список" девять граждан России и шесть граждан Белоруссии по подозрению в получении разведывательной информации, сообщает служба госбезопасности Латвии.
Отмечается, что девяти гражданам России и шести гражданам Белоруссии запрещен въезд на территорию Латвии на неопределенный срок. "Информация, имеющаяся в распоряжении Службы госбезопасности, свидетельствует о возможной причастности этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию поддержки достижению внешнеполитических интересов России", - сообщает ведомство.
"У большинства занесенных в "черный список" лиц Служба госбезопасности выявила связи с российскими или белорусскими силовыми структурами, то есть они поддерживали связь с представителями спецслужб недружественных Латвии стран, лицами, проходящими службу в вооруженных силах или в структурах внутренних дел этих стран, историческое сотрудничество со службами безопасности СССР и т.д. Среди этих иностранцев оказались также лица, приближенные к Кремлю, в том числе бизнесмены", - говорится в сообщении.
Ранее МИД Латвии объявил более 30 российских деятелей культуры нежелательными лицами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ западные страны ввели ряд новых антироссийских санкций, многие иностранные компании приостановили работу в РФ.