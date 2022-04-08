https://ria.ru/20220408/laboratorii-1782425606.html

СБУ крышевала сеть подпольных нарколабораторий в России

СБУ крышевала сеть подпольных нарколабораторий в России - РИА Новости, 08.04.2022

СБУ крышевала сеть подпольных нарколабораторий в России

Нарколаборатории, ликвидированные в Подмосковье, курировала Служба безопасности Украины, а на работу в них вербовали после тщательной проверки на полиграфе. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T07:05

2022-04-08T07:05

2022-04-08T12:42

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Нарколаборатории, ликвидированные в Подмосковье, курировала Служба безопасности Украины, а на работу в них вербовали после тщательной проверки на полиграфе.Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, рассказали корреспонденту РИА Новости задержанные сотрудники одной из таких лабораторий.Так, гражданин Украины Александр П., который с 2020 года находится в московском СИЗО, признался, что заняться производством наркотиков ему предложил сотрудник СБУ.Перед поездкой в Россию его отправили в Киев на "собеседование", во время которого специалист-полиграфолог должен был определить, подходит ли он для этой работы."Разместили меня в хостеле недалеко от вокзала. В ожидании собеседования там провел около недели, и все это время туда постоянно заезжали люди, которые, так же как и я, должны были пройти собеседование, а затем поехать работать с наркотиками в Россию. За время моего пребывания несколько десятков человек точно уехало. На полиграфе интересовали их вопросы, собираюсь ли я воровать деньги и есть ли у меня связи в правоохранительных органах", — вспоминает Александр.Затем ему выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт еще с несколькими уроженцами Украины, после чего они получили первые инструкции. По словам Александра, кураторы приказали им снять дом в Подмосковье, купить автомобиль и химическое оборудование. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей."Павлу (член группы. — Прим. ред.) отправили по почте поддельные российские документы, и он по ним получил уже посылку, в которой было несколько десятков банковских карт, и на них мы получали деньги. Затем уже мы получили инструкции, как и какие наркотики производить — так называемые соли, синтетические наркотики. В день мы могли производить по пять килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около десяти миллионов рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими", — рассказывает задержанный.Выйти из этого бизнеса добровольно было почти невозможно. По словам Александра, кураторы регулярно присылали им видео с расправами над неугодными, угрожали."Я как-то поссорился с одним из кураторов и пригрозил все бросить и уехать обратно на Украину. В ответ на это куратор мне сказал, что если я буду плохо себя вести, то ко мне приедут сотрудники СБУ. Ну и мы больше как-то к этой теме не возвращались, но с тех пор я регулярно получал видео с расправами над неугодными", — говорит Александр.Его слова подтверждает и другой участник украинской банды наркодилеров — Александр З., в чьи задачи входила доставка реагентов для производства наркотиков. Он рассказал, что перед отправкой в Россию для каждого члена банды продумывали особую легенду.На вопрос о том, зачем сотрудникам спецслужбы устраивать нарколаборатории в России, задержанный ответил, что деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужды Украины."На производстве наркотиков в России зарабатываются колоссальные деньги, которые могут идти куда угодно, где их используют, например, на оплату наемников. И может, то, что нас задержали в России, не самый плохой выход из этой истории", — заключил он.В середине марта МВД сообщило о ликвидации подпольных нарколабораторий в Подмосковье. Одна из них находилась в Солнечногорске, там изъяли крупную партию наркотиков и задержали трех украинцев и одного гражданина России. Другую обнаружили в Красногорске, при этом задержали двух украинцев. Кроме того, в городских округах Истра и Красногорск оперативники нашли четыре тайника с наркотиками.

https://ria.ru/20220408/melitopol-1782423189.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782384242.html

https://ria.ru/20220317/ukraina-1778663686.html

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Задержанный работник нарколаборатории рассказал, что его курировали сотрудники СБУ Нарколаборатории, ликвидированные в Подмосковье, курировала Служба безопасности Украины, а на работу в них вербовали после тщательной проверки на полиграфе. Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, рассказали корреспонденту РИА Новости задержанные сотрудники одной из таких лабораторий. 2022-04-08T07:05 true PT6M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, служба безопасности украины, в мире, украина