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ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты - РИА Новости, 08.04.2022
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ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты
ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты - РИА Новости, 08.04.2022
ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты
ЦБ РФ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров, сообщает регулятор. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:13
2022-04-08T23:13
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЦБ РФ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров, сообщает регулятор."Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%", - говорится в сообщении.Также регулятор с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.ЦБ РФ с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. При этом комиссия не взималась с компаний-импортеров.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
23:13 08.04.2022
 
ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты

ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты с 11 апреля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЦБ РФ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров, сообщает регулятор.
"Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%", - говорится в сообщении.
Также регулятор с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.
ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.
ЦБ РФ с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. При этом комиссия не взималась с компаний-импортеров.
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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