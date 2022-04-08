https://ria.ru/20220408/kurs-1782625438.html

ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты

ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты - РИА Новости, 08.04.2022

ЦБ отменит требование об ограничении разницы курсы покупки — продажи валюты

ЦБ РФ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров, сообщает регулятор. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:13

2022-04-08T23:13

2022-04-08T23:13

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ЦБ РФ с 11 апреля отменяет комиссию в 12% на покупку валюты через брокеров, сообщает регулятор."Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%", - говорится в сообщении.Также регулятор с 11 апреля отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.ЦБ рекомендует банкам установить для импортеров, покупающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.ЦБ РФ с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности. При этом комиссия не взималась с компаний-импортеров.

https://ria.ru/20220408/evro-1782621065.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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Ольга Филиппова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)