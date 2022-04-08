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Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей

Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей

Российский рынок акций снизился в пятницу по итогам торгов на 1,62%, за неделю - на 6% на фоне санкционного давления, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T19:09

2022-04-08T19:09

2022-04-08T19:25

экономика

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский рынок акций снизился в пятницу по итогам торгов на 1,62%, за неделю - на 6% на фоне санкционного давления, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,62%, до 2592,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,14%, до 1079,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 6,05%, РТС вырос на 4,5% на фоне укрепления рубля к доллару за этот период на 10,3%.Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютных торгов пятницы вырос на 33 копейки – 76,08 рубля, курс евро - на 1,25 рубля, до 82,7 рубля.Доллар падал в пятницу до 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро – до 77,08 рубля (с июня 2020 года).За неделю курс доллара упал на 7,87 рубля, евро - на 10,29 рубля. Падение доллара и евро длится уже четыре недели подряд.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, доллар, рубль, динамика курсов валют, ртс, московская биржа