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Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220408/kurs-1782597559.html
Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей
Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей
Российский рынок акций снизился в пятницу по итогам торгов на 1,62%, за неделю - на 6% на фоне санкционного давления, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:09
2022-04-08T19:25
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
доллар
рубль
динамика курсов валют
ртс
московская биржа
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский рынок акций снизился в пятницу по итогам торгов на 1,62%, за неделю - на 6% на фоне санкционного давления, следует из данных Московской биржи.Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,62%, до 2592,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,14%, до 1079,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 6,05%, РТС вырос на 4,5% на фоне укрепления рубля к доллару за этот период на 10,3%.Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютных торгов пятницы вырос на 33 копейки – 76,08 рубля, курс евро - на 1,25 рубля, до 82,7 рубля.Доллар падал в пятницу до 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро – до 77,08 рубля (с июня 2020 года).За неделю курс доллара упал на 7,87 рубля, евро - на 10,29 рубля. Падение доллара и евро длится уже четыре недели подряд.
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экономика, россия, доллар, рубль, динамика курсов валют, ртс, московская биржа
19:09 08.04.2022 (обновлено: 19:25 08.04.2022)
 
Курс доллара по итогам пятницы превысил 76 рублей

Курс доллара по итогам пятницы вырос на 33 копейки и составил 76,08 рубля

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара в Москве
Электронное табло со знаком доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Электронное табло со знаком доллара в Москве
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российский рынок акций снизился в пятницу по итогам торгов на 1,62%, за неделю - на 6% на фоне санкционного давления, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 1,62%, до 2592,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,14%, до 1079,99 пункта. За неделю индекс Мосбиржи потерял 6,05%, РТС вырос на 4,5% на фоне укрепления рубля к доллару за этот период на 10,3%.
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию валютных торгов пятницы вырос на 33 копейки – 76,08 рубля, курс евро - на 1,25 рубля, до 82,7 рубля.
Доллар падал в пятницу до 71 рубля (минимум с ноября 2021 года), а евро – до 77,08 рубля (с июня 2020 года).
За неделю курс доллара упал на 7,87 рубля, евро - на 10,29 рубля. Падение доллара и евро длится уже четыре недели подряд.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДолларРубльДинамика курсов валютРТСМосковская биржа
 
 
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