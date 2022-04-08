https://ria.ru/20220408/kurs-1782570549.html

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74,85 рубля

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74,85 рубля - РИА Новости, 08.04.2022

Официальный курс доллара на выходные и понедельник составил 74,85 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 1,4 рубля, до 74,85 рубля, курс евро — на 1,59 рубля, до 81,71 рубля,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T17:12

2022-04-08T17:12

2022-04-08T17:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ на выходные и понедельник, снизился на 1,4 рубля, до 74,85 рубля, курс евро — на 1,59 рубля, до 81,71 рубля, следует из данных Банка России.При этом американская валюта максимально снижалась до минимальной с осени отметки в 71 рубль, а европейская — до минимума с июня 2020 года в 77,08 рубля.Причиной для этого стало решение регулятора снизить ключевую ставку с 20% годовых до 17%.Центробанк устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Отдельные бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом Европа столкнулась с ростом цен на топливо и вызванной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан некоторых стран ЕС.

https://ria.ru/20220408/moldaviya-1782426868.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа