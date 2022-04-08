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Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220408/kurs-1782522081.html
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:33
2022-04-08T14:50
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
доллар
рубль
динамика курсов валют
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля.Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.
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экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, динамика курсов валют
14:33 08.04.2022 (обновлено: 14:50 08.04.2022)
 
Курс доллара упал ниже 73 рублей

Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с ноября 2021 года

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.
Курс доллара расчетами "завтра" к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля.
Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияМосковская биржаДолларРубльДинамика курсов валют
 
 
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