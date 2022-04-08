https://ria.ru/20220408/kurs-1782522081.html

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 08.04.2022

Курс доллара упал ниже 73 рублей

Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:33

2022-04-08T14:33

2022-04-08T14:50

экономика

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

московская биржа

доллар

рубль

динамика курсов валют

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля.Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, динамика курсов валют