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Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара упал ниже 73 рублей - РИА Новости, 08.04.2022
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года,... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:33
2022-04-08T14:33
2022-04-08T14:50
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
московская биржа
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рубль
динамика курсов валют
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рубль в пятницу резко укрепляет свои позиции, курс доллара упал уже ниже 73 рублей, впервые с прошлой осени, а евро - ниже 78 рублей впервые с июня 2020 года, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" к 14.40 мск падает на 2,68 рубля, до 73,07 рубля, курс евро – на 3,38 рубля, до 78,07 рубля.Минутами ранее курс доллара опускался до 72,92 рубля, евро - падал до 77,78 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, московская биржа, доллар, рубль, динамика курсов валют
14:33 08.04.2022 (обновлено: 14:50 08.04.2022)
Курс доллара упал ниже 73 рублей
Курс доллара упал ниже 73 рублей впервые с ноября 2021 года