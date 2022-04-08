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Курс доллара снизился до 74,6 рубля
Курс доллара снизился до 74,6 рубля - РИА Новости, 08.04.2022
Курс доллара снизился до 74,6 рубля
Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:10
2022-04-08T10:10
2022-04-08T10:25
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
курс рубля
московская биржа
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышается на 25 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 11 копеек, до 81,56 рубля.Минутами ранее курсы доллара и евро максимально опускались до 74,6 и 80,22 рубля соответственно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, курс рубля, московская биржа
10:10 08.04.2022 (обновлено: 10:25 08.04.2022)
Курс доллара снизился до 74,6 рубля
Курс доллара в начале торгов снизился до 74,6 рубля, евро — до 80,9 рубля