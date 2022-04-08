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Курс доллара снизился до 74,6 рубля

Курс доллара снизился до 74,6 рубля - РИА Новости, 08.04.2022

Курс доллара снизился до 74,6 рубля

Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:10

2022-04-08T10:10

2022-04-08T10:25

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

курс рубля

московская биржа

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов пятницы стабилизируется, перейдя от значительного роста к небольшому ослаблению, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.13 мск повышается на 25 копеек, до 76 рублей, курс евро – на 11 копеек, до 81,56 рубля.Минутами ранее курсы доллара и евро максимально опускались до 74,6 и 80,22 рубля соответственно.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, курс рубля, московская биржа