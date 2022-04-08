https://ria.ru/20220408/krym-1782424195.html

В Крыму призвали Киев не воспринимать полуостров как предмет торга

В Крыму призвали Киев не воспринимать полуостров как предмет торга - РИА Новости, 08.04.2022

В Крыму призвали Киев не воспринимать полуостров как предмет торга

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти прекратить воспринимать полуостров... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:34

2022-04-08T06:34

2022-04-08T06:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал киевские власти прекратить воспринимать полуостров как предмет торга.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует, взамен - размытые формулировки.По его словам, отказываясь признавать российский статус Крыма и независимость Донбасса, киевские власти упускают драгоценное время по сохранению государства Украина как такового."Спецоперация на Украине будет завершена и все цели достигнуты, как бы киевский режим не оттягивал свою неминуемую капитуляцию", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/krym-1782215020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина