https://ria.ru/20220408/krym-1782238766.html

Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом

Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом - РИА Новости, 08.04.2022

Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом

Эксперты узнали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:25

2022-04-08T14:25

2022-04-08T14:25

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом, сообщает АТОР.Спрос на отдых на полуострове сейчас примерно в два раза ниже, чем в прошлом году, говорят представители отрасли. Тем не менее продажи есть: популярностью пользуются объекты размещения Южного и Западного берега среднего ценового сегмента, а также отели высокого уровня.По данным туроператоров, только 30 процентов продаж составляют пакетные туры с авиаперелетом, остальные отдыхающие — 70-75 процентов от общего потока — поедут на поезде или автомобильным транспортом, даже если аэропорт откроют. Дешевле всего добираться до полуострова на рейсовом автобусе: около трех тысяч рублей за билет, 23-30 часов в пути, и вы на месте, уточняют в ассоциации. Летом они курсируют по маршруту Москва-Симферополь ежедневно.Кроме того, у туроператоров к сезону могут появиться полноценные автобусные туры, правда пока этот вопрос на рассмотрении.Еще один вариант — поезд. Составы будут курсировать по 16 маршрутам: из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Пскова и других городов в Севастополь, Симферополь, Феодосию и Евпаторию. Билеты в плацкарт обойдутся в 4700-8100 тысяч рублей в одну сторону, в купе — в 17-24 тысячи. Время в пути, как и у автобуса, — до 30 часов.Но представители отрасли уверены, что в любом случае большая часть туристов поедет в Крым на собственных машинах: это удобнее и позволяет оставаться мобильными даже на отдыхе.

https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html

https://ria.ru/20220407/puteshestviya-1782112192.html

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севастополь

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, кисловодск, севастополь, симферополь, москва, феодосия, санкт-петербург, евпатория, туризм, туристы, республика крым