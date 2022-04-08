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Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом - РИА Новости, 08.04.2022
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туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220408/krym-1782238766.html
Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом
Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом - РИА Новости, 08.04.2022
Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом
Эксперты узнали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:25
2022-04-08T14:25
туризм
новости - туризм
кисловодск
севастополь
симферополь
москва
феодосия
санкт-петербург
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом, сообщает АТОР.Спрос на отдых на полуострове сейчас примерно в два раза ниже, чем в прошлом году, говорят представители отрасли. Тем не менее продажи есть: популярностью пользуются объекты размещения Южного и Западного берега среднего ценового сегмента, а также отели высокого уровня.По данным туроператоров, только 30 процентов продаж составляют пакетные туры с авиаперелетом, остальные отдыхающие — 70-75 процентов от общего потока — поедут на поезде или автомобильным транспортом, даже если аэропорт откроют. Дешевле всего добираться до полуострова на рейсовом автобусе: около трех тысяч рублей за билет, 23-30 часов в пути, и вы на месте, уточняют в ассоциации. Летом они курсируют по маршруту Москва-Симферополь ежедневно.Кроме того, у туроператоров к сезону могут появиться полноценные автобусные туры, правда пока этот вопрос на рассмотрении.Еще один вариант — поезд. Составы будут курсировать по 16 маршрутам: из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Пскова и других городов в Севастополь, Симферополь, Феодосию и Евпаторию. Билеты в плацкарт обойдутся в 4700-8100 тысяч рублей в одну сторону, в купе — в 17-24 тысячи. Время в пути, как и у автобуса, — до 30 часов.Но представители отрасли уверены, что в любом случае большая часть туристов поедет в Крым на собственных машинах: это удобнее и позволяет оставаться мобильными даже на отдыхе.
https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html
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феодосия
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новости - туризм, кисловодск, севастополь, симферополь, москва, феодосия, санкт-петербург, евпатория, туризм, туристы, республика крым
14:25 08.04.2022
 
Туроператоры рассказали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом

Россияне будут добираться до Крыма на машинах и автобусах вместо самолетов, сообщает АТОР

© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в КрымКрымский мост зимой 2021 года
Крымский мост зимой 2021 года - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Официальная страница Моста через Керченский пролив в Крым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Эксперты узнали, как и на чем россияне поедут в Крым этим летом, сообщает АТОР.
Спрос на отдых на полуострове сейчас примерно в два раза ниже, чем в прошлом году, говорят представители отрасли. Тем не менее продажи есть: популярностью пользуются объекты размещения Южного и Западного берега среднего ценового сегмента, а также отели высокого уровня.
По данным туроператоров, только 30 процентов продаж составляют пакетные туры с авиаперелетом, остальные отдыхающие — 70-75 процентов от общего потока — поедут на поезде или автомобильным транспортом, даже если аэропорт откроют.
Дешевле всего добираться до полуострова на рейсовом автобусе: около трех тысяч рублей за билет, 23-30 часов в пути, и вы на месте, уточняют в ассоциации. Летом они курсируют по маршруту Москва-Симферополь ежедневно.
Кроме того, у туроператоров к сезону могут появиться полноценные автобусные туры, правда пока этот вопрос на рассмотрении.
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Еще один вариант — поезд. Составы будут курсировать по 16 маршрутам: из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Пскова и других городов в Севастополь, Симферополь, Феодосию и Евпаторию. Билеты в плацкарт обойдутся в 4700-8100 тысяч рублей в одну сторону, в купе — в 17-24 тысячи. Время в пути, как и у автобуса, — до 30 часов.
Но представители отрасли уверены, что в любом случае большая часть туристов поедет в Крым на собственных машинах: это удобнее и позволяет оставаться мобильными даже на отдыхе.
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