https://ria.ru/20220408/krizis-1782424368.html

Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса

Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса - РИА Новости, 08.04.2022

Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса

К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T06:43

2022-04-08T06:43

2022-04-08T10:14

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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.Ван И подчеркнул, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и прикладывает свои усилия для этого.По словам министра, все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, а не играть роль "мехов" для раздувания огня."Нельзя с одной стороны кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", — указал Ван И.Недопустимо также заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий, заключил министр иностранных дел Китая.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html

https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782369352.html

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782417134.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, китай