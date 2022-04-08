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Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса
Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса - РИА Новости, 08.04.2022
Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса
К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T06:43
2022-04-08T06:43
2022-04-08T10:14
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ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.Ван И подчеркнул, что Пекин надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и прикладывает свои усилия для этого.По словам министра, все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, а не играть роль "мехов" для раздувания огня."Нельзя с одной стороны кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", — указал Ван И.Недопустимо также заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий, заключил министр иностранных дел Китая.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html
https://ria.ru/20220407/spetsoperatsiya-1782369352.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, китай
06:43 08.04.2022 (обновлено: 10:14 08.04.2022)
Глава МИД Китая назвал первопричину украинского кризиса
Глава МИД КНР Ван И: причиной украинского кризиса стал дисбаланс европейской безопасности
ПЕКИН, 8 апр — РИА Новости. К кризису на Украине привела разбалансированность европейской системы безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"Первопричина украинского вопроса в конечном счете кроется в том, что европейская безопасность утратила равновесие. Необходимо заново выстроить сбалансированную, эффективную и устойчивую систему европейской безопасности в соответствии с принципом неделимой безопасности, только таким образом можно действительно добиться долгосрочной стабильности и долговременного порядка в Европе", — цитирует МИД КНР слова главы ведомства.
Ван И
подчеркнул, что Пекин
надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира и прикладывает свои усилия для этого.
По словам министра, все стороны должны создавать необходимую обстановку и условия для содействия мирным переговорам, а не играть роль "мехов" для раздувания огня.
"Нельзя с одной стороны кричать о прекращении огня и прекращении войны, а с другой — непрерывно поставлять большое количество передового оружия и снаряжения, вызывая дальнейшую эскалацию военных действий", — указал Ван И.
Недопустимо также заявлять о поддержке диалога и мирных переговоров и одновременно с этим вводить бесконечные односторонние санкции, стимулирующие дальнейшее обострение противоречий, заключил министр иностранных дел Китая
.
Россия
24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.