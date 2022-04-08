https://ria.ru/20220408/kredity-1782547513.html

ПСБ в 2021 году предоставил участникам госзакупок кредиты на 50 млрд рублей

ПСБ в 2021 году предоставил участникам госзакупок кредиты на 50 млрд рублей - РИА Новости, 08.04.2022

ПСБ в 2021 году предоставил участникам госзакупок кредиты на 50 млрд рублей

ПСБ в прошлом году предоставил участникам госзакупок кредиты на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил вице-президент, заместитель руководителя блока средний РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:56

2022-04-08T15:56

2022-04-08T15:56

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. ПСБ в прошлом году предоставил участникам госзакупок кредиты на сумму более 50 миллиардов рублей, сообщил вице-президент, заместитель руководителя блока средний и малый бизнес ПСБ Кирилл Тихонов на специальной сессии "Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для малых предпринимателей" в рамках XVII Всероссийского форума-выставки "Госзаказ"."Развитие цифровых банковских сервисов упрощает участие предпринимателей в госзаказе и повышает их интерес к государственным закупкам. В ПСБ уже больше года действует онлайн-кредит, специально разработанный для исполнения госконтрактов, где банк запрашивает от предпринимателей только согласие на проверку кредитной истории и обработку персональных данных, поэтому решение о выдаче финансирования до 10 миллионов рублей принимается за несколько минут, а весь процесс - от заявки до подписания договора - полностью дистанционный. Упрощение процедур госзакупок во многом позволило нам в 2021 году выдать на исполнение госконтрактов финансирование в общем объеме свыше 50 миллиардов рублей, а выдача электронных банковских гарантий с лимитом до 100 миллионов рублей и оперативным принятием решения, где гарантии до 10 миллионов рублей выдаются без предоставления какой-либо отчетности, способствовали росту их объема на 25% в рамках 44-ФЗ", - сказал Тихонов.Сославшись на проведенные ПСБ опросы предпринимателей, Тихонов отметил, что доля постоянных участников госзакупок стабильна на протяжении последних нескольких лет и составляет 30%. Поэтому, как считает Тихонов, необходимы дополнительные возможности для повышения интереса бизнеса к тендерам на исполнение госконтрактов. Например, за счет финансовой поддержки участников госзаказа, реализации специальных обучающих программ и выстраивания обратной связи с проигравшими в конкурсе.Малый и средний бизнес сможет получать кредиты на исполнение контрактов по выгодной ставке и за счет этого делать участие в госзаказе рентабельным для себя, если увеличить объемы субсидирования в рамках одной из самых востребованных и доказавших свою эффективность мер поддержки бизнеса "Программы 1764". Кроме того, распространение механизмов зонтичного поручительства Корпорации МСП, в том числе и на банковские гарантии, при условии роста чека по таким гарантиям, также позволит выдавать больший объем финансирования на одного клиента.Запуск обучающих программ на базе институтов поддержки предпринимательства или центров обучения крупнейших заказчиков позволит малому и среднему бизнесу лучше ориентироваться в процедурах, связанных с приобретением или поставкой товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, и повысит их шансы на победу в тендерах, сказал Тихонов.

https://ria.ru/20220407/soglasheniya-1782278395.html

https://ria.ru/20220408/psb-1782445971.html

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Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика