15:30 08.04.2022 (обновлено: 16:18 08.04.2022)
Посольство России в Болгарии облили краской
В Софии задержали злоумышленников, обливших посольство России красной краской
© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два активиста облили красной краской посольство России в столице Болгарии Софии в пятницу, правоохранители их задержали, пишет издание Sofia Globe.
По его данным, двое мужчин, бывший журналист Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства. Акцию они транслировали в соцсетях. Злоумышленники заявили, что акция направлена на привлечение внимания российских официальных лиц к событиям на Украине.
Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса