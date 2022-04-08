Рейтинг@Mail.ru
Посольство России в Болгарии облили краской - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220408/kraska-1782539669.html
Посольство России в Болгарии облили краской
Посольство России в Болгарии облили краской - РИА Новости, 08.04.2022
Посольство России в Болгарии облили краской
Два активиста облили красной краской посольство России в столице Болгарии Софии в пятницу, правоохранители их задержали, пишет издание Sofia Globe. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:30
2022-04-08T16:18
болгария
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589948585_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_0597beeb68a1d5f09c7391a8ff764c36.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два активиста облили красной краской посольство России в столице Болгарии Софии в пятницу, правоохранители их задержали, пишет издание Sofia Globe.По его данным, двое мужчин, бывший журналист Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства. Акцию они транслировали в соцсетях. Злоумышленники заявили, что акция направлена на привлечение внимания российских официальных лиц к событиям на Украине. Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов "персона нон грата". Россия пообещала ответить на высылку дипломатов. Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
https://ria.ru/20220406/bolgariya-1782086991.html
https://ria.ru/20220406/miting-1782100551.html
болгария
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589948585_441:0:3172:2048_1920x0_80_0_0_11e11fb31d7cc42a9a057d0dca24a7d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, в мире, россия
15:30 08.04.2022 (обновлено: 16:18 08.04.2022)
 
Посольство России в Болгарии облили краской

В Софии задержали злоумышленников, обливших посольство России красной краской

© AP Photo / Valentina PetrovaБолгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Valentina Petrova
Болгарские полицейские у здания посольства РФ в Софии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два активиста облили красной краской посольство России в столице Болгарии Софии в пятницу, правоохранители их задержали, пишет издание Sofia Globe.
По его данным, двое мужчин, бывший журналист Арман Бабикян и адвокат Николай Хаджигенов, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства. Акцию они транслировали в соцсетях. Злоумышленники заявили, что акция направлена на привлечение внимания российских официальных лиц к событиям на Украине.
Посол Российской Федерации в Болгарии Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:09
В Болгарии обсуждают предложение объявить Митрофанову персоной нон грата
Ранее Болгария объявила 10 российских дипломатов "персона нон грата". Россия пообещала ответить на высылку дипломатов.
Прокуратура Болгарии ранее заявила, что российский дипломат, которого она называет "первым секретарем" посольства, занимался "разведдеятельностью", при этом не указав его имени. Главный прокурор Болгарии Иван Гешев проинформировал министра иностранных дел страны Теодору Генчовску о данных, "собранных в ходе расследования возможного преступления". Он призвал главу МИД принять меры в рамках компетенции ведомства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
Участники митинга против поставок оружия Украине в центре Софии - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 14:58
В Софии проходит массовый митинг против военной помощи Украине
 
БолгарияВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала