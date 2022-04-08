Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске
Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях детсадов и школ в Краматорске
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы.
По словам Мизинцева, в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой "Точка-У", людей местные власти заблаговременно собрали под предлогом эвакуации.
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