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Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
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Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске
Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022
Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске
Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:07
2022-04-08T23:07
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
украина
вооруженные силы украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы.По словам Мизинцева, в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой "Точка-У", людей местные власти заблаговременно собрали под предлогом эвакуации.
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в мире, краматорск, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр
23:07 08.04.2022
 
Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске

Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях детсадов и школ в Краматорске

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Краматорске в зданиях школ и детских садов, расположенных на улице Юбилейная, ВСУ оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы.
По словам Мизинцева, в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой "Точка-У", людей местные власти заблаговременно собрали под предлогом эвакуации.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКраматорскУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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