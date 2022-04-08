https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782624707.html

Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске

Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские военные оборудовали огневые позиции в зданиях школ в Краматорске

Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:07

2022-04-08T23:07

2022-04-08T23:07

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Украинские военные оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение в зданиях школ и детских садов в Краматорске, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Он уточнил, что местных жителей под угрозой расстрела принуждали строить фортификационные сооружения вокруг многоэтажных жилых домов, копать окопы и создавать укрепленные районы.По словам Мизинцева, в районе вокзала, по которому был нанесен удар ракетой "Точка-У", людей местные власти заблаговременно собрали под предлогом эвакуации.

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

краматорск

украина

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, краматорск, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр