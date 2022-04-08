22:58 08.04.2022 (обновлено: 22:59 08.04.2022)
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек
Глава ДНР Пушилин: число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Вот, пожалуйста, уже порядка 50 погибших в настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток", - сказал он в стриме журналиста Антона Красовского на Youtube.
"Мы прекрасно понимаем, что после себя они будут стараться оставить выжженное поле, мы это видели и по малым населенным пунктам, которые мы освобождаем, а их на данный момент в совокупности освобождено уже 160", - добавил он.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.