Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782624233.html
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек - РИА Новости, 08.04.2022
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек
Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T22:58
2022-04-08T22:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
краматорск
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
эдуард басурин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465671_0:197:513:486_1920x0_80_0_0_ce57162166b07693a1a44df4b9bf7baf.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Вот, пожалуйста, уже порядка 50 погибших в настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток", - сказал он в стриме журналиста Антона Красовского на Youtube.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
россия
краматорск
украина
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782465671_0:126:513:511_1920x0_80_0_0_8a21eef64fdcc62e8b86f883792ec9d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, краматорск, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, эдуард басурин, денис пушилин, донецк (днр), донецкая народная республика
22:58 08.04.2022 (обновлено: 22:59 08.04.2022)
 
Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек

Глава ДНР Пушилин: число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Вот, пожалуйста, уже порядка 50 погибших в настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток", - сказал он в стриме журналиста Антона Красовского на Youtube.
"Мы прекрасно понимаем, что после себя они будут стараться оставить выжженное поле, мы это видели и по малым населенным пунктам, которые мы освобождаем, а их на данный момент в совокупности освобождено уже 160", - добавил он.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных и журналистов в Буче - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Буча и концентрированное зло: последний аргумент против русских
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияКраматорскУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДенис ПушилинДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала