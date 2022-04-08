https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782624233.html

Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек

Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек - РИА Новости, 08.04.2022

Число жертв удара ВСУ по вокзалу в Краматорске возросло до 50 человек

Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T22:58

2022-04-08T22:58

2022-04-08T22:59

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ситуация в днр и лнр

эдуард басурин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Число погибших в результате удара по вокзалу города Краматорск составляет 50 человек, из них пять детей, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."Вот, пожалуйста, уже порядка 50 погибших в настоящее время и 87 раненых. Из погибших пять деток", - сказал он в стриме журналиста Антона Красовского на Youtube.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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