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МИД назвал удар ВСУ Украины по Краматорску бесчеловечным - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782599050.html
МИД назвал удар ВСУ Украины по Краматорску бесчеловечным
МИД назвал удар ВСУ Украины по Краматорску бесчеловечным - РИА Новости, 08.04.2022
МИД назвал удар ВСУ Украины по Краматорску бесчеловечным
В Российском МИД в связи с обстрелом Краматорска заявили, что доказательства вины ВСУ налицо, ими используются ракеты "Точка-У". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T19:15
2022-04-08T19:38
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
вооруженные силы украины
эдуард басурин
денис пушилин
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 8 апр - РИА новости. В Российском МИД в связи с обстрелом Краматорска заявили, что доказательства вины ВСУ налицо, ими используются ракеты "Точка-У".В опубликованном на сайте МИД РФ документе говорится, что "доказательства вины ВСУ налицо - именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии"."Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнули в МИД России.Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску, заявили в пятницу в МИД РФ."Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Москва в связи с ударом украинских войск по Краматорску призывает прекратить поставки Киеву вооружений, заявили в пятницу в МИД РФ."Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий", - говорится в заявлении МИД РФ.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html
https://ria.ru/20220408/metody-1782395413.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, эдуард басурин, денис пушилин, дмитрий песков, украина, ситуация в днр и лнр, краматорск, точка-у
19:15 08.04.2022 (обновлено: 19:38 08.04.2022)
 
МИД назвал удар ВСУ Украины по Краматорску бесчеловечным

МИД назвал удар украинских войск по Краматорску ракетой "Точка-У" бесчеловечным

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
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МОСКВА, 8 апр - РИА новости. В Российском МИД в связи с обстрелом Краматорска заявили, что доказательства вины ВСУ налицо, ими используются ракеты "Точка-У".
В опубликованном на сайте МИД РФ документе говорится, что "доказательства вины ВСУ налицо - именно на их вооружении стоят и используются ракеты "Точка-У", обломки которой были найдены на месте трагедии".
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"Подобные бесчеловечные действия киевского режима подтверждают обоснованность задач специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины", - подчеркнули в МИД России.
Киеву не удастся уйти от ответственности за удар тактической ракетой "Точка-У" по Краматорску, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Уверены, что киевским властям не удастся уйти от ответственности", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Москва в связи с ударом украинских войск по Краматорску призывает прекратить поставки Киеву вооружений, заявили в пятницу в МИД РФ.
"Призываем международное сообщество дать объективную оценку преступлениям украинских формирований, прекратить поставки им вооружений и побудить Киев к отказу от недопустимых методов ведения боевых действий", - говорится в заявлении МИД РФ.
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Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныЭдуард БасуринДенис ПушилинДмитрий ПесковУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРКраматорскТочка-У
 
 
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