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Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782593233.html
Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден
Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден - РИА Новости, 08.04.2022
Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден
Краматорск пока не контролируется силами ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя обстрел города "Точкой-У". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T18:50
2022-04-08T19:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
краматорск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Краматорск пока не контролируется силами ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя обстрел города "Точкой-У"."Мы эту территорию на данный момент не контролируем, они могут там делать все что угодно. И что им еще в голову придет - даже страшно придумать и представить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html
https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html
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донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, краматорск, ситуация в днр и лнр
18:50 08.04.2022 (обновлено: 19:44 08.04.2022)
 
Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден

Басурин: Краматорск пока не контролируется силами ДНР, но будет освобожден

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий и военная техника на дороге в Краматорске
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Краматорск пока не контролируется силами ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя обстрел города "Точкой-У".
"Мы эту территорию на данный момент не контролируем, они могут там делать все что угодно. И что им еще в голову придет - даже страшно придумать и представить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
Вчера, 14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.
08.06.2014 года, пос. Семеновка. В результате артиллерийского обстрела военными преступниками из Вооруженных Сил Украины, была убита пятилетняя девочка.
6 апреля, 14:20Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Геноцид мирного населения Донбасса. Женщины, старики, детиЭто ужасающие кадры. В мирное время публиковать такое нельзя. Но мир 8 лет притворялся, что время – мирное. Мы стали современниками и отчасти пассивными участниками геноцида. "Горловская мадонна", дети, старики, женщины, истекающие кровью на улицах своих городов. Молчать об их смертях – преступление. Смотреть на эти фото невозможно. Но вы смотрите.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Российские военнослужащие на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За что Россия борется на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКраматорскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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