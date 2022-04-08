https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782593233.html

Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден

Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден - РИА Новости, 08.04.2022

Басурин заверил, что Краматорск будет освобожден

Краматорск пока не контролируется силами ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя обстрел города "Точкой-У". РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T18:50

2022-04-08T18:50

2022-04-08T19:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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украина

краматорск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Краматорск пока не контролируется силами ДНР, заявил в пятницу представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, комментируя обстрел города "Точкой-У"."Мы эту территорию на данный момент не контролируем, они могут там делать все что угодно. И что им еще в голову придет - даже страшно придумать и представить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам Басурина, погибли около 30 человек, около 100 были ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, при провокации в Краматорске использованы две ракеты "Точка-У", они стоят только на вооружении Украины. Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" украинскими войсками был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html

https://ria.ru/20220406/genotsid-1780559091.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

донецкая народная республика

украина

краматорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, украина, краматорск, ситуация в днр и лнр