16:29 08.04.2022 (обновлено: 16:43 08.04.2022)
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне
Глава ДНР Пушилин не исключил, что обстрел вокзала в Краматорске спланировали извне
© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не Киевом, а извне.
"Я очень сильно сомневаюсь, что такое количество съемочных групп может находиться в каждом украинском городе. Поэтому, увы, но мы имеем полную возможность подозревать, что это провокация, которая курировалась не только украинским режимом, но и извне, с учетом привлеченных средств массовой информации", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.