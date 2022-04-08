https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782558662.html

Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне

Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне - РИА Новости, 08.04.2022

Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:29

2022-04-08T16:29

2022-04-08T16:43

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

краматорск

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не Киевом, а извне."Я очень сильно сомневаюсь, что такое количество съемочных групп может находиться в каждом украинском городе. Поэтому, увы, но мы имеем полную возможность подозревать, что это провокация, которая курировалась не только украинским режимом, но и извне, с учетом привлеченных средств массовой информации", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html

донецкая народная республика

украина

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Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, краматорск