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Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782558662.html
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне - РИА Новости, 08.04.2022
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T16:29
2022-04-08T16:43
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
краматорск
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не Киевом, а извне."Я очень сильно сомневаюсь, что такое количество съемочных групп может находиться в каждом украинском городе. Поэтому, увы, но мы имеем полную возможность подозревать, что это провокация, которая курировалась не только украинским режимом, но и извне, с учетом привлеченных средств массовой информации", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, краматорск
16:29 08.04.2022 (обновлено: 16:43 08.04.2022)
 
Пушилин не исключил, что провокацию в Краматорске спланировали извне

Глава ДНР Пушилин не исключил, что обстрел вокзала в Краматорске спланировали извне

© AP Photo / Andriy AndriyenkoНа месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
На месте ракетного удара возле железнодорожного вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что провокация с ракетным обстрелом железнодорожного вокзала в Краматорске могла быть спланирована не Киевом, а извне.
"Я очень сильно сомневаюсь, что такое количество съемочных групп может находиться в каждом украинском городе. Поэтому, увы, но мы имеем полную возможность подозревать, что это провокация, которая курировалась не только украинским режимом, но и извне, с учетом привлеченных средств массовой информации", - заявил Пушилин в эфире Первого канала.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом, погибли около 30 человек. При этом украинская сторона распространяет сообщения о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. В минобороны РФ заявили, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
14:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинКраматорск
 
 
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