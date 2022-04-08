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Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782524882.html
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион - РИА Новости, 08.04.2022
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион
Удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Краматорску нанесли украинские войска, расположенные возле города Доброполье, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:43
2022-04-08T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
краматорск
вооруженные силы украины
донбасс
точка-у
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Краматорску нанесли украинские войска, расположенные возле города Доброполье, сообщили в Минобороны России."По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 километрах юго-западнее города", — рассказали в ведомстве.Там добавили, что "целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита" для обороны своих позиций.Жертвами обстрела ВСУ стали около 30 человек, примерно 100 получили ранения. Как подчеркнул представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, "Точка-У" не состоит на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.Ранее этот же комплекс украинские войска использовали при обстреле Донецка в начале марта. Погибли 17 человек, еще 36 пострадали.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782521092.html
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в мире, краматорск, вооруженные силы украины, донбасс, точка-у, министерство обороны рф (минобороны рф)
14:43 08.04.2022 (обновлено: 17:18 08.04.2022)
 
Минобороны: удар по Краматорску нанес украинский ракетный дивизион

Минобороны: ракетный дивизион ВСУ нанес удар по Краматорску из Доброполья

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Удар тактическим ракетным комплексом "Точка-У" по Краматорску нанесли украинские войска, расположенные возле города Доброполье, сообщили в Минобороны России.
"По уточненным данным, удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских Вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье, в 45 километрах юго-западнее города", — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что "целью удара киевского режима по вокзалу в Краматорске был срыв массового выезда жителей из города, чтобы использовать их в качестве живого щита" для обороны своих позиций.
Жертвами обстрела ВСУ стали около 30 человек, примерно 100 получили ранения. Как подчеркнул представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, "Точка-У" не состоит на вооружении армий России, ДНР и ЛНР.
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Ранее этот же комплекс украинские войска использовали при обстреле Донецка в начале марта. Погибли 17 человек, еще 36 пострадали.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреКраматорскВооруженные силы УкраиныДонбассТочка-УМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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