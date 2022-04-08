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Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782521092.html
Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску
Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022
Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокационным действиям украинских военных, которые обстреляли из ТРК "Точка-У" Краматорск и... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:30
2022-04-08T14:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
ситуация в днр и лнр
краматорск
вооруженные силы украины
точка-у
александр бастрыкин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокационным действиям украинских военных, которые обстреляли из ТРК "Точка-У" Краматорск и переложили ответственность за это на российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным СК, украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по гражданским объектам в Краматорске ДНР. Обломки ракеты нашли вблизи железнодорожного вокзала. При этом украинская сторона распространяет фейки о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. "Как известно, на вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы", - подчеркнули в СК РФ. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске."Председатель СК России поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе... СК РФ даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках", - сказали в СК.Кроме того, в рамках дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782507990.html
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782499151.html
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краматорск
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в мире, днр, ситуация в днр и лнр, краматорск, вооруженные силы украины, точка-у, александр бастрыкин, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф)
14:30 08.04.2022 (обновлено: 14:33 08.04.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать удар украинских военных "Точкой-У" по Краматорску

© AFP 2022 / Fadel SennaОбломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске
Обломки ракеты Точка-У возле вокзала в Краматорске - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© AFP 2022 / Fadel Senna
Обломки ракеты "Точка-У" возле вокзала в Краматорске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокационным действиям украинских военных, которые обстреляли из ТРК "Точка-У" Краматорск и переложили ответственность за это на российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
По данным СК, украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по гражданским объектам в Краматорске ДНР. Обломки ракеты нашли вблизи железнодорожного вокзала. При этом украинская сторона распространяет фейки о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. "Как известно, на вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы", - подчеркнули в СК РФ. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске.
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
13:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При ударе ВСУ по Краматорску использовалась ракета "Точка-У" с кассетами
"Председатель СК России поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе... СК РФ даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках", - сказали в СК.
Кроме того, в рамках дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле города.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
13:19
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Флаги Украины и Правого сектора*, найденные в бывшем расположении ВСУ под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 08:00
Что Россия должна сделать с Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДНРСитуация в ДНР и ЛНРКраматорскВооруженные силы УкраиныТочка-УАлександр БастрыкинУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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