https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782521092.html

Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022

Бастрыкин поручил расследовать удар ВСУ "Точкой-У" по Краматорску

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокационным действиям украинских военных, которые обстреляли из ТРК "Точка-У" Краматорск и... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:30

2022-04-08T14:30

2022-04-08T14:33

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать оценку провокационным действиям украинских военных, которые обстреляли из ТРК "Точка-У" Краматорск и переложили ответственность за это на российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.По данным СК, украинские военные нанесли удар из тактического ракетного комплекса "Точка-У" по гражданским объектам в Краматорске ДНР. Обломки ракеты нашли вблизи железнодорожного вокзала. При этом украинская сторона распространяет фейки о том, что удар по городу был нанесен российскими военными. "Как известно, на вооружении у российской армии не стоят такие ракетные комплексы", - подчеркнули в СК РФ. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что ВС РФ не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске."Председатель СК России поручил расследовать очередную провокацию украинских националистов, связанную с распространением ложной информации о действиях российских военнослужащих в Донбассе... СК РФ даст правовую оценку действиям тех, кто распространил заведомо ложную информацию о российских войсках", - сказали в СК.Кроме того, в рамках дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны будет дана уголовно-правовая оценка преступным действиям тех, кто отдавал и исполнял приказ об обстреле города.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782507990.html

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782499151.html

https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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