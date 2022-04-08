https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782510951.html

В ДНР надеются установить место, откуда стреляли по Краматорску

В ДНР надеются установить место, откуда стреляли по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022

В ДНР надеются установить место, откуда стреляли по Краматорску

В Донецкой народной республике надеются на возможности РФ по установлению места, откуда была выпущена ракета комплекса "Точка У" по Краматорску, в этом случае... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:02

2022-04-08T14:02

2022-04-08T14:02

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

вооруженные силы украины

россия

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дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. В Донецкой народной республике надеются на возможности РФ по установлению места, откуда была выпущена ракета комплекса "Точка У" по Краматорску, в этом случае можно задействовать космические снимки, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом. По словам Басурина, погибли около 30 человек."Я думаю, возможно", - сказал Басурин, отвечая на вопрос, возможно ли средствами объективного контроля установить, откуда произошел запуск ракеты."Такая возможность есть у РФ. У нас непосредственно такого оборудования нет, но у РФ есть. В этом случае можно задействовать даже космос. Поэтому, я думаю, будет доказательная база предоставлена - откуда было пущено. А разведданные скажут, кто непосредственно стоял за кнопкой и нажимал эту кнопку", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Минобороны РФ опровергло заявления о нанесении Россией удара по вокзалу в Краматорске. Там подчеркнули, что тактические ракеты "Точка-У", обломки которой обнаружены в районе железнодорожного вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими военными. В ведомстве напомнили, что 14 марта подобной ракетой "Точка-У" дивизионом 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ был нанесен удар по центру Донецка, в результате которого на месте погибли 17 человек и были ранены еще 36 мирных жителей.Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782507990.html

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782500929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, вооруженные силы украины, россия, донецк (днр), дмитрий песков, владимир путин