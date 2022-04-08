13:19 08.04.2022 (обновлено: 13:49 08.04.2022)
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек
Басурин заявил, что при ударе ВСУ по Краматорску пострадали около ста человек
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По последним данным, погибло около 30, пострадало около ста человек", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом.
Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.