https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782499151.html

При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек

При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек - РИА Новости, 08.04.2022

При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек

При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T13:19

2022-04-08T13:19

2022-04-08T13:49

в мире

эдуард басурин

краматорск

дмитрий песков

донецкая народная республика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По последним данным, погибло около 30, пострадало около ста человек", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом.Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484868.html

https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, эдуард басурин, краматорск, дмитрий песков, донецкая народная республика, россия, владимир путин