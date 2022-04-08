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При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек - РИА Новости, 08.04.2022
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При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек - РИА Новости, 08.04.2022
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек
При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T13:19
2022-04-08T13:49
в мире
эдуард басурин
краматорск
дмитрий песков
донецкая народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин."По последним данным, погибло около 30, пострадало около ста человек", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом.Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484868.html
https://ria.ru/20220407/mariupol-1782256448.html
краматорск
донецкая народная республика
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в мире, эдуард басурин, краматорск, дмитрий песков, донецкая народная республика, россия, владимир путин
13:19 08.04.2022 (обновлено: 13:49 08.04.2022)
 
При провокации ВСУ в Краматорске пострадали сто человек

Басурин заявил, что при ударе ВСУ по Краматорску пострадали около ста человек

© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Последствия удара ракетой Точка-У по Краматорску - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. При ударе киевскими силовиками ракетой "Точка-У" по Краматорску помимо 30 погибших пострадали около 100 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"По последним данным, погибло около 30, пострадало около ста человек", - заявил Басурин в эфире телеканала "Россия 1".
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Басурин обвинил Киев в провокации с "Точкой-У" в Краматорске
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом.
Вооруженные силы России не используют такой тип ракет, который применялся в Краматорске, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Украинский военнослужащий в порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:13
Басурин не исключил новых провокаций в порту Мариуполя
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреЭдуард БасуринКраматорскДмитрий ПесковДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир Путин
 
 
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