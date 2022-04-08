https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782484868.html

Басурин обвинил Киев в провокации с "Точкой-У" в Краматорске

Басурин обвинил Киев в провокации с "Точкой-У" в Краматорске - РИА Новости, 08.04.2022

Басурин обвинил Киев в провокации с "Точкой-У" в Краматорске

Украинские военные организовали провокацию на железнодорожной станции в Краматорске, там погибли около 30 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:34

2022-04-08T12:34

2022-04-08T12:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

донецкая область

украина

краматорск

эдуард басурин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские военные организовали провокацию на железнодорожной станции в Краматорске, там погибли около 30 человек, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску, обломки упали рядом с вокзалом."Украинская власть будет делать все, чтобы обвинить Россию и жителей республики в том, что с ними разговаривать нельзя... поэтому нужно быть готовыми к тому, что это будет продолжаться и дальше", - подчеркнул Басурин.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220330/donbass-1780700232.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, донецкая область, украина, краматорск, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр