11:24 08.04.2022 (обновлено: 11:54 08.04.2022)
Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску
Штаб теробороны ДНР сообщил об ударе украинских войск "Точкой-У" по Краматорску
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по Краматорску ракетой "Точка-У", сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.
"В районе железнодорожного вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК "Точка-У" упали в непосредственной близости с вокзалом", — говорится в публикации.
По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 51 день эскалации украинские формирования 1729 раз обстреляли территорию республики, выпустив 19 401 боеприпас различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У".
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНРПоследствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
© Фото : Штаб территориальной обороны ДНР
Последствия удара ракетой "Точка-У" по Краматорску
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.