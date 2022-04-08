https://ria.ru/20220408/kramatorsk-1782464350.html

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску - РИА Новости, 08.04.2022

Украинские войска нанесли удар "Точкой-У" по Краматорску

Украинские войска ударили по Краматорску ракетой "Точка-У", сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T11:24

2022-04-08T11:24

2022-04-08T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

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краматорск

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ДОНЕЦК, 8 апр — РИА Новости. Украинские войска ударили по Краматорску ракетой "Точка-У", сообщил в телеграм-канале штаб территориальной обороны ДНР.В штабе подчеркнули, что это устаревший ракетный комплекс, который не стоит на вооружении в России, ДНР и ЛНР, но активно используется украинскими формированиями.По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, за 51 день эскалации украинские формирования 1729 раз обстреляли территорию республики, выпустив 19 401 боеприпас различного калибра, включая 24 ракеты из ОТРК "Точка-У".Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что планируется предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению российского Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/donbass-1782213579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, краматорск