https://ria.ru/20220408/kosmos-1782468568.html

Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами отправится на МКС

Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами отправится на МКС - РИА Новости, 08.04.2022

Корабль Crew Dragon с четырьмя туристами отправится на МКС

Экипаж из четырех туристов отправится на Международную космическую станцию в пятницу на корабле Crew Dragon, сообщила компания SpaceX. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:36

2022-04-08T12:36

2022-04-08T12:36

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ВАШИНГТОН, 8 апр — РИА Новости. Экипаж из четырех туристов отправится на Международную космическую станцию в пятницу на корабле Crew Dragon, сообщила компания SpaceX.В США подчеркивают, что впервые на станцию прибудет корабль, на борту которого будут находиться только туристы и ни одного профессионального астронавта.Запуск запланирован на 11:17 по времени Восточного побережья США (18:17 мск) с космодрома на мысе Канаверал. Уточняется, что для первой ступени ракеты-носителя это пятый полет в космос, а капсула корабля Crew Dragon уже дважды побывала на орбите.Миссия, осуществляемая частной компанией Axiom Space, доставит на МКС экипаж из четырех человек: на орбиту отправятся бывший астронавт НАСА и вице-президент Axiom Майкл Лопес-Алегрия, американский бизнесмен Ларри Коннор, инвестор из Канады Марк Пати и израильский предприниматель Итан Стиббе. Планируется, что они будут принимать участие в научно-образовательной работе наряду с регулярным экипажем.Стыковка корабля с МКС запланирована на утро 9 апреля, экипаж проведет там восемь дней, после чего вернется на Землю.Для Axiom это первая коммерческая миссия на МКС. Она должна была стартовать еще в конце марта, но несколько раз переносилась без уточнения причин. В случае отмены запуска в пятницу, новая попытка старта может состояться в субботу, сообщили в SpaceX.

https://ria.ru/20211017/kosmicheskiyturizm-1754510516.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

земля, spacex, сша, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, новости - туризм, туризм, туристы, космос, ракета