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Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:06
2022-04-08T14:06
2022-04-08T14:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами."Не могу, конечно, не сказать о COVID. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение (заболеваемости - ред.), но COVID по-прежнему с нами", - сказала она на встрече с волонтёрами.
https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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14:06 08.04.2022 (обновлено: 14:17 08.04.2022)
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Вице-премьер Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в России