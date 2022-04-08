https://ria.ru/20220408/koronavirus-1782512662.html

Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022

Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T14:06

2022-04-08T14:06

2022-04-08T14:17

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здоровье - общество

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами."Не могу, конечно, не сказать о COVID. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение (заболеваемости - ред.), но COVID по-прежнему с нами", - сказала она на встрече с волонтёрами.

https://ria.ru/20220407/revaktsinatsiya-1782360481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, татьяна голикова, здоровье - общество, общество