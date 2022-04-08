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Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022
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Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 08.04.2022
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:06
2022-04-08T14:17
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
россия
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами."Не могу, конечно, не сказать о COVID. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение (заболеваемости - ред.), но COVID по-прежнему с нами", - сказала она на встрече с волонтёрами.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, татьяна голикова, здоровье - общество, общество
14:06 08.04.2022 (обновлено: 14:17 08.04.2022)
 
Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Вице-премьер Голикова заявила об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 на базе роддома №2 в Симферополе
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России наблюдается устойчивое снижение заболеваемости, но COVID-19 по-прежнему с нами.
"Не могу, конечно, не сказать о COVID. Два года. К счастью, сейчас мы наблюдаем устойчивое снижение (заболеваемости - ред.), но COVID по-прежнему с нами", - сказала она на встрече с волонтёрами.
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