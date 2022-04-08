https://ria.ru/20220408/kompleks-1782559220.html

В Тверской области построят молочно-товарный комплекс

В Тверской области построят молочно-товарный комплекс - РИА Новости, 08.04.2022

В Тверской области построят молочно-товарный комплекс

В Кашинском городском округе Тверской области планируется построить молочно-товарный комплекс стоимостью 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T16:31

2022-04-08T16:31

2022-04-08T16:31

тверская область

игорь руденя

тверская область

кимрский район

экономика

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ТВЕРЬ, 8 апр – РИА Новости. В Кашинском городском округе Тверской области планируется построить молочно-товарный комплекс стоимостью 18 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.На заседании межведомственной комиссии при правительстве Тверской области по земельным отношениям, одобрены изменения в генеральном плане Кашинского городского округа. Они связаны с включением земельного участка в районе деревни Сумино площадью 146,2 гектара в производственную зону сельскохозяйственных предприятий для строительства молочно-товарного комплекса.Проект по развитию молочного животноводства и переработки молока в Кашинском городском округе предполагает создание трех молочно-товарных ферм и завода по переработке молока. Сейчас на объектах ведутся строительные работы.Как считает глава региона Игорь Руденя, в ближайшие пять лет приоритетными для региона являются молочное и мясное животноводство, растениеводство, развитие льняного комплекса.Кроме того, в Горицком сельском поселении Кимрского района предполагается реализовать инвестиционный проект по строительству фермы откорма на 22,5 тысячи голов свиней, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220323/posevnaya-1779709447.html

тверская область

кимрский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, тверская область, кимрский район, экономика