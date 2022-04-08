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Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России - РИА Новости, 08.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kompaniya-1782539511.html
Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России
Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России - РИА Новости, 08.04.2022
Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России
Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства на заводе в России. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:29
2022-04-08T15:29
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
япония
санкции
россия
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства на заводе в России."В связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере. 30 марта мы объявили, что мы приняли решение приостановить поставки в Россию из-за сбоев в цепочках поставок. Осуществление производства в условиях нынешнего метода было приостановлено", - говорится в пресс-релизе компании.Кроме этого, компания намерена пожертвовать 1 миллион евро на оказание гуманитарной помощи пострадавшим на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
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экономика, япония, санкции, россия
15:29 08.04.2022
 
Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России

Японский производитель дорожной техники Komatsu приостанавливает работу завода в России

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТехника Komatsu
Техника Komatsu - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства на заводе в России.
"В связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере. 30 марта мы объявили, что мы приняли решение приостановить поставки в Россию из-за сбоев в цепочках поставок. Осуществление производства в условиях нынешнего метода было приостановлено", - говорится в пресс-релизе компании.
Кроме этого, компания намерена пожертвовать 1 миллион евро на оказание гуманитарной помощи пострадавшим на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЯпонияСанкцииРоссия
 
 
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