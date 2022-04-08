https://ria.ru/20220408/kompaniya-1782539511.html

Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России

Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России - РИА Новости, 08.04.2022

Японская компания Komatsu приостановила работу завода в России

Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства на заводе в России. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:29

2022-04-08T15:29

2022-04-08T15:29

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

япония

санкции

россия

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ТОКИО, 8 апр – РИА Новости. Японская компания Komatsu, крупнейший производитель строительной и дорожной техники, заявила о приостановке производства на заводе в России."В связи с ситуацией на Украине, сбои в цепочках поставок для Komatsu остаются существенными, также неясно влияние в финансовой сфере. 30 марта мы объявили, что мы приняли решение приостановить поставки в Россию из-за сбоев в цепочках поставок. Осуществление производства в условиях нынешнего метода было приостановлено", - говорится в пресс-релизе компании.Кроме этого, компания намерена пожертвовать 1 миллион евро на оказание гуманитарной помощи пострадавшим на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В начале марта ДНР украинские войска были выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка. В настоящее время идут бои за Мариуполь, союзные силы РФ и ДНР контролируют более 90% площади крупнейшего города на Азовском море. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

япония

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, япония, санкции, россия