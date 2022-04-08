08:00 08.04.2022 (обновлено: 13:44 08.04.2022)
Последний Кинг, другая Маринина и личный Мураками: главные книги весны
© Иллюстрация РИА Новости . Екатерина ЯковлеваКнижные новинки
© Иллюстрация РИА Новости . Екатерина Яковлева
Книжные новинки
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Интересных книжных новинок этой весной много. Одна из самых ожидаемых — "Билли Саммерс" Стивена Кинга, возможно, последнее издание короля ужасов на русском языке. А еще — Александра Маринина в новом амплуа, откровенный Харуки Мураками, мудрая Маша Трауб. Что еще стоит почитать — в обзоре РИА новости.
"Билли Саммерс", Стивен Кинг
© Издательство "АСТ"Обложка книги "Билли Саммерс"
© Издательство "АСТ"
Обложка книги "Билли Саммерс"
Завязка книги, которую критики называют самой сильной у Кинга за последние годы, довольно банальна: опытный киллер устал от работы и подумывает уйти на покой, но получает заманчивое предложение. А вот продолжение закручено лихо и увлекательно. "Кинг погружает в атмосферу тихой-мирной жизни американской провинции, — говорит Алексей Ионов, ведущий бренд-менеджер ИД "АСТ". — И не успеваешь оглянуться, как подсаживаешься на все эти сочные описания простых походов в "Уоллмарт", барбекю на заднем дворе и игр в "Монополию" по выходным. Когда ты уже зависим от повествования, Кинг топит педаль газа в пол — и сюжет несется до финиша болидом "Формулы-1".
"Шпаргалка для ленивых любителей истории", Александра Маринина
© Издательство "Эксмо"Обложка книги "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии"
© Издательство "Эксмо"
Обложка книги "Шпаргалка для ленивых любителей истории. Короли и королевы Англии"
Александра Маринина написала книгу в новом для себя жанре — историческом. Это сборник увлекательных и достоверных рассказов о жизни английских монархов — от Вильгельма Завоевателя до отца королевы Елизаветы II Георга VI. Автор доходчиво объясняет, откуда взялись соперничество и неприязнь между Англией и Францией, во имя чего погибла Жанна Д`Арк, кто и за что сражался в Войну Алой и Белой розы.
"От первого лица", Харуки Мураками
© Издательство ЭксмоОбложка книги "От первого лица"
© Издательство Эксмо
Обложка книги "От первого лица"
Восемь рассказов-воспоминаний, где многое похоже на вымысел. На фоне джаза и музыки "Битлз" писатель беседует о любви и одиночестве, смысле жизни и мистике с необычными персонажами — некоторые из них уже знакомы читателю по другим его произведениям.
"В каждой из историй намного больше смысла и глубины, чем кажется на первый взгляд. Поэтому книги Харуки Мураками перечитывают не один раз, открывая новые варианты, идеи, получая удовольствие от уникальной атмосферы, которую создает автор", — объясняет Марина Яновская, ведущий редактор отдела классической литературы и поэзии издательства "Эксмо".
"Мода и кино: 100 лет вместе", Анна Баштовая
© Издательство "АСТ"Мода и кино: 100 лет вместе. Как фильмы формируют тренды
© Издательство "АСТ"
Мода и кино: 100 лет вместе. Как фильмы формируют тренды
Литературный дебют автора популярного Telegram-канала "Кинокостюм для чайников". Книга об известных художниках по костюмам и истории культовых образов из знаменитых фильмов: розового платья Мэрилин Монро, кожаной куртки Марлона Брандо, пальто из "Матрицы". Анна Баштовая исследует, как модные тренды с экрана перекочевывали в повседневную жизнь и становились классикой. И наоборот — как фешен-веяния улицы попадали в кино. "Такие режиссеры, как Уэс Андерсон, Стэнли Кубрик, Квентин Тарантино, определенным образом работают с костюмами — визуальные образы у них несут смысловую нагрузку. Понимая это, смотреть фильмы гораздо интереснее", — говорит автор.
"Человек, который умер дважды", Ричард Осман
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Человек, который умер дважды"
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Человек, который умер дважды"
Продолжение британского бестселлера "Клуб убийств по четвергам". Четверка сыщиков — Элизабет, Джойс, Рон и Ибрагим — противостоит безжалостному мафиози и разыскивает украденные алмазы стоимостью несколько миллионов долларов.
"Тот редкий случай, когда вторая часть не проигрывает первой. Здесь больше динамики, загадки, персонажи приобретают дополнительную глубину, история глубже и объемнее, но все с таким же внутренним светом," — делится впечатлениями Ольга Киселева, руководитель редакций "Культура" и "Художественная литература" ИД "МИФ".
"Как Мэй ходила в гости", Джессика Френсис Кейн
© Издательство "Эксмо"Обложка книги "Как Мэй ходила в гости"
© Издательство "Эксмо"
Обложка книги "Как Мэй ходила в гости"
Сага о затворнице цифрового пространства, которая заново учится жить в реальном мире. Сорокалетней Аманде Эттавей проще общаться с растениями, чем с людьми. "Поворотным эпизодом романа становится отпуск, — рассказывает автор Telegram-канала "Хемингуэй перезвонит" Егор Апполонов. — Джессика решила навестить давних подруг. Ее путешествие — чисто женская Одиссея. Глава за главой Джессика вспоминает, что такое социализация. Роман напоминает, что друг — не тот, кто ставит лайки в социальных сетях, а тот, кто умеет слушать и слышать".
"Монах из Мохи", Дэйв Эггерс
© Издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Монах из Мохи"
© Издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Монах из Мохи"
Заядлый тусовщик из Сан-Франциско однажды понимает, что лучший кофе — не в "Старбаксе", а у него на родине, в Йемене. "И затевает невероятную авантюру по возрождению знаменитого йеменского напитка, с приключениями в азиатской стране, охваченной гражданской войной. Абсолютно документальная история, сюжетным поворотам которой позавидовали бы Дюма и Акунин, вместе взятые," — отмечает главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков.
"Яблоки не падают никогда", Лиана Мориарти
© Издательство "Иностранка"Обложка книги "Яблоки не падают никогда"
© Издательство "Иностранка"
Обложка книги "Яблоки не падают никогда"
Австралийская писательница на примере большой семьи бывших звезд тенниса исследует психологические проблемы, которые могут возникнуть у каждого. Что делать, если дети соревнуются за внимание родителей, а мать больше восхищается не родной дочерью, но таинственной незнакомкой?
"В каждом предложении — тонко подмеченное автором человеческое чувство на фоне какой-нибудь детали повседневности, хоть и австралийской, но на удивление знакомой", — указывает переводчик Евгения Бутенко.
"Остров пропавших деревьев", Элиф Шафак
© Издательство "Азбука, Азбука-Аттикус"Обложка книги "Остров пропавших деревьев"
© Издательство "Азбука, Азбука-Аттикус"
Обложка книги "Остров пропавших деревьев"
Новая книга британо-турецкой писательницы — об истории любви на фоне ужасов войны. Противостояние христиан и мусульман Кипра закончилось вторжением Турции в 1974-м. Главные герои, киприоты Костас и Дефне, грек и турчанка, сумели сохранить свои чувства до наших дней. "То, что на первый взгляд кажется мелодрамой, раскрывается как незаурядная историческая проза о жизни в разобщенной стране, о боли разлук и ломающей судьбы войне," — говорит ответственный редактор Издательской Группы "Азбука-Аттикус" Ольга Рейнгеверц.
Роман номинирован на одну из наиболее авторитетных в Великобритании литературных наград — премию Коста.
"Фигуры света", Сара Мосс
© Издательство "Фантом Пресс"Обложка книги "Фигуры света"
© Издательство "Фантом Пресс"
Обложка книги "Фигуры света"
Первый перевод на русский язык книги популярной британской писательницы. "Тонкий, даже утонченный роман о взрослении и обретении себя в викторианской Англии на фоне полотен прерафаэлитов, — объясняет главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков. — На примере героини из хорошей, полубогемной семьи автор рассказывает о становлении всех девушек того времени. Ее детство и юность — одна большая травма, уходящая корнями в прошлое матери, бабушки и всех женщин".
"Когда мама — это ты", Маша Трауб
© Издательство "Эксмо"Обложка книги "Когда мама — это ты"
© Издательство "Эксмо"
Обложка книги "Когда мама — это ты"
Как сохранить близость с детьми, которые уже подросли? Ответ на актуальный для многих родителей вопрос — в этой книге. Сборник писательских заметок, наполненных передающими атмосферу деталями, основан на личном опыте и переживаниях. "Все эти истории — чистая правда, — подчеркивает автор. — Я не "списывала", а "записывала" за дочками моей подруги, которых очень люблю". Дети самой рассказчицы тоже уже подросли. "Но это вовсе не значит, что мы им не нужны", — уверена писательница.
"Внутренняя сила", Кристин Нефф
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"Обложка книги "Внутренняя сила. Как заявить о себе во весь голос и научиться отстаивать свои интересы"
© Издательство "Манн, Иванов и Фербер"
Обложка книги "Внутренняя сила. Как заявить о себе во весь голос и научиться отстаивать свои интересы"
Пособие для женщин о том, как быть тверже к окружающим и мягче по отношению к себе. "Традиционные гендерные роли диктуют нам необходимость быть добрыми и покладистыми, в результате чего многие не умеют отстаивать свои интересы и признавать собственные желания", – поясняет Светлана Мотылькова, руководитель редакционной группы "Психология и саморазвитие" ИД "МИФ".
Кристин Нефф – доктор психологических наук. Ее книга "Самосострадание", вышедшая около десяти лет назад, стала новаторской для своего времени и долго занимала первые строчки зарубежных рейтингов.
"Горизонтальное положение" и другая крупная проза", Дмитрий Данилов
© Издательство "Городец"Обложка книги "Горизонтальное положение"
© Издательство "Городец"
Обложка книги "Горизонтальное положение"
"Любите интеллектуальную драматичную прозу? Значит, Данилов — обязательный пункт весенней литературной программы, — советует автор Telegram-канала "Хемингуэй перезвонит" Егор Апполонов. — Эдакий Чехов современности: простой, лаконичный язык, бьющая в мозг драматургия и яркие эмпатичные герои." Те, кому полюбились "Человек из Подольска" и "Саша, привет!", могут приобрести сразу три тома нового цикла. В них — шесть повестей, причем две уже отмечены профессионалами: в шорт-листе премии "Большая книга" — "Описание города" и "Горизонтальное положение" (последняя также также в числе номинантов "Носа").
"Женщина — не мужчина", Итаф Рам
© Издательство "Синдбад"Обложка книги "Женщина — не мужчина"
© Издательство "Синдбад"
Обложка книги "Женщина — не мужчина"
Реальная история дочери палестинских эмигрантов. Живя в США, девушка с огромным трудом отстояла у семьи право на учебу. "Книга о том, как тяжело адаптироваться в новой стране, где незнакомо все — от дороги в магазин до законов и языка, — говорит Екатерина Колябина, PR-менеджер ИД "Синдбад". — На примере трех поколений женщин Итаф Рам рассказывает о людях, которые уехали за океан в надежде на лучшее, но не смогли оставить в прошлом национальные обычаи и стереотипы".
"Мелодия жизни", Луи Тома
© Издательство "Поляндрия Ноу Эйдж"Обложка книги "Мелодия жизни"
© Издательство "Поляндрия Ноу Эйдж"
Обложка книги "Мелодия жизни"
Главный герой, композитор Ленни, настолько поглощен процессом сочинения музыки, что забывает о времени суток. "Автор использовал особенный, метафоричный цветовой прием, — объясняет художественный редактор ИД "Поляндрия" Ольга Явич. — Книга открывается темным разворотом, где единственное яркое пятно — свет в окне художника. Но постепенно — с каждой следующей страницей — света все больше. Темное время суток в этой цветовой игре ассоциируется с поиском вдохновения, сомнениями. По мере преодоления творческого кризиса рисунки приобретают яркость".
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