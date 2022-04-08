https://ria.ru/20220408/knigi-1781928966.html

Последний Кинг, другая Маринина и личный Мураками: главные книги весны

Последний Кинг, другая Маринина и личный Мураками: главные книги весны - РИА Новости, 08.04.2022

Последний Кинг, другая Маринина и личный Мураками: главные книги весны

Интересных книжных новинок этой весной много. Одна из самых ожидаемых — "Билли Саммерс" Стивена Кинга, возможно, последнее издание короля ужасов на русском... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T08:00

2022-04-08T08:00

2022-04-08T13:44

культура

александра маринина (марина алексеева)

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

азбука-аттикус

литрес

россия

книги

что почитать

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782117742_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a8e5f08ab2d50a9906556534f1615d5b.jpg

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости, Алина Кравцова. Интересных книжных новинок этой весной много. Одна из самых ожидаемых — "Билли Саммерс" Стивена Кинга, возможно, последнее издание короля ужасов на русском языке. А еще — Александра Маринина в новом амплуа, откровенный Харуки Мураками, мудрая Маша Трауб. Что еще стоит почитать — в обзоре РИА новости."Билли Саммерс", Стивен КингЗавязка книги, которую критики называют самой сильной у Кинга за последние годы, довольно банальна: опытный киллер устал от работы и подумывает уйти на покой, но получает заманчивое предложение. А вот продолжение закручено лихо и увлекательно. "Кинг погружает в атмосферу тихой-мирной жизни американской провинции, — говорит Алексей Ионов, ведущий бренд-менеджер ИД "АСТ". — И не успеваешь оглянуться, как подсаживаешься на все эти сочные описания простых походов в "Уоллмарт", барбекю на заднем дворе и игр в "Монополию" по выходным. Когда ты уже зависим от повествования, Кинг топит педаль газа в пол — и сюжет несется до финиша болидом "Формулы-1"."Шпаргалка для ленивых любителей истории", Александра МарининаАлександра Маринина написала книгу в новом для себя жанре — историческом. Это сборник увлекательных и достоверных рассказов о жизни английских монархов — от Вильгельма Завоевателя до отца королевы Елизаветы II Георга VI. Автор доходчиво объясняет, откуда взялись соперничество и неприязнь между Англией и Францией, во имя чего погибла Жанна Д`Арк, кто и за что сражался в Войну Алой и Белой розы."От первого лица", Харуки МуракамиВосемь рассказов-воспоминаний, где многое похоже на вымысел. На фоне джаза и музыки "Битлз" писатель беседует о любви и одиночестве, смысле жизни и мистике с необычными персонажами — некоторые из них уже знакомы читателю по другим его произведениям."В каждой из историй намного больше смысла и глубины, чем кажется на первый взгляд. Поэтому книги Харуки Мураками перечитывают не один раз, открывая новые варианты, идеи, получая удовольствие от уникальной атмосферы, которую создает автор", — объясняет Марина Яновская, ведущий редактор отдела классической литературы и поэзии издательства "Эксмо"."Мода и кино: 100 лет вместе", Анна БаштоваяЛитературный дебют автора популярного Telegram-канала "Кинокостюм для чайников". Книга об известных художниках по костюмам и истории культовых образов из знаменитых фильмов: розового платья Мэрилин Монро, кожаной куртки Марлона Брандо, пальто из "Матрицы". Анна Баштовая исследует, как модные тренды с экрана перекочевывали в повседневную жизнь и становились классикой. И наоборот — как фешен-веяния улицы попадали в кино. "Такие режиссеры, как Уэс Андерсон, Стэнли Кубрик, Квентин Тарантино, определенным образом работают с костюмами — визуальные образы у них несут смысловую нагрузку. Понимая это, смотреть фильмы гораздо интереснее", — говорит автор."Человек, который умер дважды", Ричард ОсманПродолжение британского бестселлера "Клуб убийств по четвергам". Четверка сыщиков — Элизабет, Джойс, Рон и Ибрагим — противостоит безжалостному мафиози и разыскивает украденные алмазы стоимостью несколько миллионов долларов."Тот редкий случай, когда вторая часть не проигрывает первой. Здесь больше динамики, загадки, персонажи приобретают дополнительную глубину, история глубже и объемнее, но все с таким же внутренним светом," — делится впечатлениями Ольга Киселева, руководитель редакций "Культура" и "Художественная литература" ИД "МИФ"."Как Мэй ходила в гости", Джессика Френсис КейнСага о затворнице цифрового пространства, которая заново учится жить в реальном мире. Сорокалетней Аманде Эттавей проще общаться с растениями, чем с людьми. "Поворотным эпизодом романа становится отпуск, — рассказывает автор Telegram-канала "Хемингуэй перезвонит" Егор Апполонов. — Джессика решила навестить давних подруг. Ее путешествие — чисто женская Одиссея. Глава за главой Джессика вспоминает, что такое социализация. Роман напоминает, что друг — не тот, кто ставит лайки в социальных сетях, а тот, кто умеет слушать и слышать"."Монах из Мохи", Дэйв ЭггерсЗаядлый тусовщик из Сан-Франциско однажды понимает, что лучший кофе — не в "Старбаксе", а у него на родине, в Йемене. "И затевает невероятную авантюру по возрождению знаменитого йеменского напитка, с приключениями в азиатской стране, охваченной гражданской войной. Абсолютно документальная история, сюжетным поворотам которой позавидовали бы Дюма и Акунин, вместе взятые," — отмечает главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков. "Яблоки не падают никогда", Лиана Мориарти Австралийская писательница на примере большой семьи бывших звезд тенниса исследует психологические проблемы, которые могут возникнуть у каждого. Что делать, если дети соревнуются за внимание родителей, а мать больше восхищается не родной дочерью, но таинственной незнакомкой?"В каждом предложении — тонко подмеченное автором человеческое чувство на фоне какой-нибудь детали повседневности, хоть и австралийской, но на удивление знакомой", — указывает переводчик Евгения Бутенко."Остров пропавших деревьев", Элиф ШафакНовая книга британо-турецкой писательницы — об истории любви на фоне ужасов войны. Противостояние христиан и мусульман Кипра закончилось вторжением Турции в 1974-м. Главные герои, киприоты Костас и Дефне, грек и турчанка, сумели сохранить свои чувства до наших дней. "То, что на первый взгляд кажется мелодрамой, раскрывается как незаурядная историческая проза о жизни в разобщенной стране, о боли разлук и ломающей судьбы войне," — говорит ответственный редактор Издательской Группы "Азбука-Аттикус" Ольга Рейнгеверц.Роман номинирован на одну из наиболее авторитетных в Великобритании литературных наград — премию Коста."Фигуры света", Сара МоссПервый перевод на русский язык книги популярной британской писательницы. "Тонкий, даже утонченный роман о взрослении и обретении себя в викторианской Англии на фоне полотен прерафаэлитов, — объясняет главный редактор ИД "Фантом Пресс" Игорь Алюков. — На примере героини из хорошей, полубогемной семьи автор рассказывает о становлении всех девушек того времени. Ее детство и юность — одна большая травма, уходящая корнями в прошлое матери, бабушки и всех женщин"."Когда мама — это ты", Маша Трауб Как сохранить близость с детьми, которые уже подросли? Ответ на актуальный для многих родителей вопрос — в этой книге. Сборник писательских заметок, наполненных передающими атмосферу деталями, основан на личном опыте и переживаниях. "Все эти истории — чистая правда, — подчеркивает автор. — Я не "списывала", а "записывала" за дочками моей подруги, которых очень люблю". Дети самой рассказчицы тоже уже подросли. "Но это вовсе не значит, что мы им не нужны", — уверена писательница."Внутренняя сила", Кристин НеффПособие для женщин о том, как быть тверже к окружающим и мягче по отношению к себе. "Традиционные гендерные роли диктуют нам необходимость быть добрыми и покладистыми, в результате чего многие не умеют отстаивать свои интересы и признавать собственные желания", – поясняет Светлана Мотылькова, руководитель редакционной группы "Психология и саморазвитие" ИД "МИФ". Кристин Нефф – доктор психологических наук. Ее книга "Самосострадание", вышедшая около десяти лет назад, стала новаторской для своего времени и долго занимала первые строчки зарубежных рейтингов."Горизонтальное положение" и другая крупная проза", Дмитрий Данилов"Любите интеллектуальную драматичную прозу? Значит, Данилов — обязательный пункт весенней литературной программы, — советует автор Telegram-канала "Хемингуэй перезвонит" Егор Апполонов. — Эдакий Чехов современности: простой, лаконичный язык, бьющая в мозг драматургия и яркие эмпатичные герои." Те, кому полюбились "Человек из Подольска" и "Саша, привет!", могут приобрести сразу три тома нового цикла. В них — шесть повестей, причем две уже отмечены профессионалами: в шорт-листе премии "Большая книга" — "Описание города" и "Горизонтальное положение" (последняя также также в числе номинантов "Носа"). "Женщина — не мужчина", Итаф РамРеальная история дочери палестинских эмигрантов. Живя в США, девушка с огромным трудом отстояла у семьи право на учебу. "Книга о том, как тяжело адаптироваться в новой стране, где незнакомо все — от дороги в магазин до законов и языка, — говорит Екатерина Колябина, PR-менеджер ИД "Синдбад". — На примере трех поколений женщин Итаф Рам рассказывает о людях, которые уехали за океан в надежде на лучшее, но не смогли оставить в прошлом национальные обычаи и стереотипы". "Мелодия жизни", Луи ТомаГлавный герой, композитор Ленни, настолько поглощен процессом сочинения музыки, что забывает о времени суток. "Автор использовал особенный, метафоричный цветовой прием, — объясняет художественный редактор ИД "Поляндрия" Ольга Явич. — Книга открывается темным разворотом, где единственное яркое пятно — свет в окне художника. Но постепенно — с каждой следующей страницей — света все больше. Темное время суток в этой цветовой игре ассоциируется с поиском вдохновения, сомнениями. По мере преодоления творческого кризиса рисунки приобретают яркость".

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

александра маринина (марина алексеева), дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран), азбука-аттикус, литрес, россия, книги, что почитать, стивен кинг, эксмо