Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220305/king-1776841711.html
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами - РИА Новости, 05.03.2022
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами
Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-05T19:50
2022-03-05T20:56
сша
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
стивен кинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137185_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_1c94648ca1464360ec4b9faa6d4657a7.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России."И я тоже", - написал он в Twitter в ответ на заявление писателя Линвуда Баркли о том, что тот не будет продлевать "российские контракты на издание книг".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
https://ria.ru/20220305/starlink-1776659007.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564137185_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_a843c21d837595f893e2901870c27dc6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, стивен кинг
19:50 05.03.2022 (обновлено: 20:56 05.03.2022)
 
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами

Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России

© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг
Автор романов Стивен Кинг - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Автор романов Стивен Кинг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России.
"И я тоже", - написал он в Twitter в ответ на заявление писателя Линвуда Баркли о том, что тот не будет продлевать "российские контракты на издание книг".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
Вчера, 10:08
"Только под дулом пистолета". Маск отказался блокировать российские СМИ
 
СШАРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииСтивен Кинг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала