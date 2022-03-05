19:50 05.03.2022 (обновлено: 20:56 05.03.2022)
Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами
Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России
© AP Photo / Mark LennihanАвтор романов Стивен Кинг
© AP Photo / Mark Lennihan
Автор романов Стивен Кинг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России.
"И я тоже", - написал он в Twitter в ответ на заявление писателя Линвуда Баркли о том, что тот не будет продлевать "российские контракты на издание книг".
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.