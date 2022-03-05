https://ria.ru/20220305/king-1776841711.html

Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами

Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами - РИА Новости, 05.03.2022

Стивен Кинг отказался продлевать контракты с российскими издательствами

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-05T19:50

2022-03-05T19:50

2022-03-05T20:56

сша

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

стивен кинг

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг заявил, что не собирается продлевать контракты на издание своих книг в России."И я тоже", - написал он в Twitter в ответ на заявление писателя Линвуда Баркли о том, что тот не будет продлевать "российские контракты на издание книг".Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции. В частности, под них попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, стивен кинг