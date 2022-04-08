https://ria.ru/20220408/kitay-1782453584.html

Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР

Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 08.04.2022

Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР

Китай выступает против политизации вопроса прав человека и против того, чтобы использовать его для оказания давления на другие страны, заявил на брифинге в... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T10:37

2022-04-08T10:37

2022-04-08T11:43

китай

мид кнр

оон

в мире

россия

украина

санкции в отношении россии

чжао лицзянь

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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Китай выступает против политизации вопроса прав человека и против того, чтобы использовать его для оказания давления на другие страны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ."Китай решительно выступает против политизации вопроса прав человека, против избирательных двойных стандартов и противостояния в вопросах, касающихся прав человека, а также против того, чтобы использовать вопрос прав человека для оказания давления на другие страны", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что Китай всегда выступал за обеспечение защиты прав человека путем конструктивного диалога и сотрудничества на основе равенства и взаимного уважения."Соответствующая резолюция лишит Россию законного членства в Совете по правам человека ООН. К столь важным вопросам нужно подходить с особой осторожностью, основываясь на фактах и правде, и решать их спокойно, объективно и рационально", - указал Чжао Лицзянь.

https://ria.ru/20220407/oon-1782376143.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

китай, мид кнр, оон, в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, чжао лицзянь