https://ria.ru/20220408/kitay-1782453584.html
Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР
Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 08.04.2022
Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР
Китай выступает против политизации вопроса прав человека и против того, чтобы использовать его для оказания давления на другие страны, заявил на брифинге в... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T10:37
2022-04-08T10:37
2022-04-08T11:43
китай
мид кнр
оон
в мире
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украина
санкции в отношении россии
чжао лицзянь
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ПЕКИН, 8 апр – РИА Новости. Китай выступает против политизации вопроса прав человека и против того, чтобы использовать его для оказания давления на другие страны, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, приостанавливающую участие РФ в СПЧ ООН. Решение, принятое из-за действий России на Украине, лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ."Китай решительно выступает против политизации вопроса прав человека, против избирательных двойных стандартов и противостояния в вопросах, касающихся прав человека, а также против того, чтобы использовать вопрос прав человека для оказания давления на другие страны", - заявил дипломат.Он подчеркнул, что Китай всегда выступал за обеспечение защиты прав человека путем конструктивного диалога и сотрудничества на основе равенства и взаимного уважения."Соответствующая резолюция лишит Россию законного членства в Совете по правам человека ООН. К столь важным вопросам нужно подходить с особой осторожностью, основываясь на фактах и правде, и решать их спокойно, объективно и рационально", - указал Чжао Лицзянь.
https://ria.ru/20220407/oon-1782376143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, мид кнр, оон, в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, чжао лицзянь
10:37 08.04.2022 (обновлено: 11:43 08.04.2022)
Китай выступает против политизации вопроса прав человека, заявили в МИД КНР
В МИД Китая выступили против использования вопроса прав человека для оказания давления