https://ria.ru/20220408/kharkov-1782625082.html

Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты

Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты - РИА Новости, 08.04.2022

Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты

Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T23:09

2022-04-08T23:09

2022-04-08T23:09

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев.По его словам, эти действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html

харьков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия