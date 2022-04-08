Рейтинг@Mail.ru
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты - РИА Новости, 08.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220408/kharkov-1782625082.html
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты - РИА Новости, 08.04.2022
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты
Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:09
2022-04-08T23:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
харьков
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782152839_0:539:2438:1910_1920x0_80_0_0_1e27d069ce2035951ea40de3e018ee31.jpg
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев.По его словам, эти действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
харьков
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782152839_184:592:2124:2047_1920x0_80_0_0_bb64b113164cd31e3e184ee68da40016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
23:09 08.04.2022
 
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты

Украинские боевики в Харькове открывают огонь по мирным жителям, ищущим продукты

© REUTERS / Thomas PeterУкраинские военнослужащие недалеко от Харькова
Украинские военнослужащие недалеко от Харькова - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© REUTERS / Thomas Peter
Украинские военнослужащие недалеко от Харькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Харькове оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев.
По его словам, эти действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала