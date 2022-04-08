https://ria.ru/20220408/kharkov-1782625082.html
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты - РИА Новости, 08.04.2022
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты
Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель... РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T23:09
2022-04-08T23:09
2022-04-08T23:09
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украинские боевики в Харькове отрывают огонь по мирным жителям, покинувшим свои убежища в поисках продуктов, заявил в пятницу на брифинге руководитель межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию - начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харькове оставшееся в городе местное население запугано боевиками националистических формирований, которые открывают огонь на поражение по мирным гражданам, покинувшим свои убежища в поисках продуктов питания и предметов первой необходимости", - сказал Мизинцев.По его словам, эти действия Киева в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами морали и международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
Боевики в Харькове стреляют по мирным жителям, ищущим продукты
Украинские боевики в Харькове открывают огонь по мирным жителям, ищущим продукты