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Звезда "Бедной Насти" серьезно заболел
Звезда "Бедной Насти" серьезно заболел - РИА Новости, 08.04.2022
Звезда "Бедной Насти" серьезно заболел
У звезды сериала "Бедная Настя" Сергея Карякина онкология. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте". РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T14:04
2022-04-08T14:04
2022-04-08T14:03
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. У звезды сериала "Бедная Настя" Сергея Карякина онкология. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".Диагноз поставили поздно. По словам артиста, "форма агрессивная", опухоль локализирована неудобно, он не операбелен. По ОМС актер получает курс иммунотерапии. Но после всех курсов химии и облучения он сильно похудел и весит всего 47 килограммов. Сейчас он страдает от крайнего истощения. Организм актера просто не может "взять помощь, которую дает лечение". Карякин хотел лечь в платную клинику, в которой бы специалисты взялись за его возвращение "в состояние способности бороться". В связи с этим лишившийся возможности зарабатывать актер даже обратился за помощью к подписчикам. "Я совсем не говорю. Ем и дышу через трубочку", — делится подробностями Карякин.Но лечение пришлось отложить на неделю — артисту пришел позитивный тест на коронавирусную инфекцию. Недавно Клара Новикова рассказала о жизни после рака груди. Болезнь у нее обнаружили 20 лет назад.
https://ria.ru/20220210/zavorotnyuk-1772062325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды
Звезда "Бедной Насти" серьезно заболел
Сергей Карякин серьезно заболел и похудел до 47 килограммов
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. У звезды сериала "Бедная Настя" Сергея Карякина онкология. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".
"Хуже всего, что рак языка, и первое, чего я лишаюсь – это профессия. Хотя об этом погоревать мне дали недолго, сейчас надо бы просто выжить. Шансы есть", — пишет актер.
Диагноз поставили поздно. По словам артиста, "форма агрессивная", опухоль локализирована неудобно, он не операбелен. По ОМС актер получает курс иммунотерапии. Но после всех курсов химии и облучения он сильно похудел и весит всего 47 килограммов. Сейчас он страдает от крайнего истощения. Организм актера просто не может "взять помощь, которую дает лечение".
Карякин хотел лечь в платную клинику, в которой бы специалисты взялись за его возвращение "в состояние способности бороться". В связи с этим лишившийся возможности зарабатывать актер даже обратился за помощью к подписчикам.
"Я совсем не говорю. Ем и дышу через трубочку", — делится подробностями Карякин.
Но лечение пришлось отложить на неделю — артисту пришел позитивный тест на коронавирусную инфекцию.
Недавно Клара Новикова рассказала
о жизни после рака груди. Болезнь у нее обнаружили 20 лет назад.